Fortaleza aumenta drama contra o rebaixamento e situação é crítica

Foto: Mateus Lotif / Fortaleza EC Pikachu e Wendel brigam pela bola e por espaço na derrota do Fortaleza por 2 a 0 para o São Paulo

O Fortaleza aumentou ainda mais o drama na luta contra o rebaixamento após a derrota para o São Paulo, nesta quinta, no Castelão, por 2 a 0. Agora, restando apenas 13 rodadas para o fim da Série A, a situação é crítica: a equipe está sete pontos atrás do Santos, primeiro fora da zona de degola, e precisa de uma arrancada quase perfeita para escapar.

Pelas contas mais realistas, seriam necessárias ao menos oito vitórias - número que soa mais do que desafiador diante do futebol apresentado até aqui por uma clube que venceu apenas cinco vezes em 25 pelejas. Com 24 pontos somados aos atuais 21, o time chegaria aos 45 e estaria livre da Série B.

O que agrava o cenário nem é tanto aspecto psicológico, mas realmente a condição técnica, que tem comprometido demais. É verdade que o elenco parece sentir o peso da pressão, mas de longe este é o problema principal. O torcedor, que já viveu momentos de glória recentes com títulos e campanhas marcantes, vaiou o time no fim da partida contra o São Paulo. Foram 35 mil presentes, bom público.

Óbvio que não se pode decretar o rebaixamento com 39 pontos em disputa, mas a missão é complicada demais. Os próximos quatro confrontos da equipe de Palermo: Juventude, Vasco, Cruzeiro e Flamengo.

