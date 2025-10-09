Logo O POVO+
Ceará passou de 600 mil torcedores em seus jogos como mandante em 2025
Foto de Fernando Graziani
clique para exibir bio do colunista

Âncora do programa Esportes do Povo nas rádios O POVO CBN e CBN Cariri, além do Canal FDR TV e plataformas digitais; comentarista de esportes da Rádio O POVO CBN e CBN Cariri; colunista do O POVO impresso, O POVO+ e redes sociais do O POVO. Além de Comunicação, é formado em Direito

Fernando Graziani esportes

Ceará passou de 600 mil torcedores em seus jogos como mandante em 2025

No total, foram 24 partidas como mandante na temporada
Tipo Opinião
Torcida do Ceará: sétima melhor média de público da Série A 2025 (Foto: Lucas Emanuel/FCF)
Foto: Lucas Emanuel/FCF Torcida do Ceará: sétima melhor média de público da Série A 2025

Depois de mais uma partida na Série A do Campeonato Brasileiro, rodada passada, contra o Santos, no Castelão (vitória por 3 a 0), o Ceará atingiu mais de 600 mil torcedores em suas partidas como mandante na temporada 2025. Foram 24 jogos até agora, divididos entre PV e Castelão. O total chegou de adeptos chegou a 620.342, média de 25.847 por encontro.

Ceará deve comprar Galeano, e motivos não faltam

Foram cinco jogos no Campeonato Cearense, quatro na Copa do Nordeste, dois na Copa do Brasil e 13 no Campeonato Brasileiro, onde a equipe tem a sétima melhor média de público pagante, com 32.067 torcedores por partida.

Por competição, a totalização de presentes é a seguinte:

Série A: 418.155 

Copa do Brasil: 56.075

Copa do Nordeste: 46.339

Campeonato Cearense: 99.773

40, 41, 42, 43, 44 ou 45: afinal, quantos pontos salvam o Fortaleza da Série B?

Foto do Fernando Graziani

Se você quer informação sobre futebol antes, durante e depois da bola rolar, é aqui mesmo. Acesse minha página e clique no sino para receber notificações.

O que você achou desse conteúdo?