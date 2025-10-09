Ceará passou de 600 mil torcedores em seus jogos como mandante em 2025
Âncora do programa Esportes do Povo nas rádios O POVO CBN e CBN Cariri, além do Canal FDR TV e plataformas digitais; comentarista de esportes da Rádio O POVO CBN e CBN Cariri; colunista do O POVO impresso, O POVO+ e redes sociais do O POVO. Além de Comunicação, é formado em Direito
Depois de mais uma partida na Série A do Campeonato Brasileiro, rodada passada, contra o Santos, no Castelão (vitória por 3 a 0), o Ceará atingiu mais de 600 mil torcedores em suas partidas como mandante na temporada 2025. Foram 24 jogos até agora, divididos entre PV e Castelão. O total chegou de adeptos chegou a 620.342, média de 25.847 por encontro.
Foram cinco jogos no Campeonato Cearense, quatro na Copa do Nordeste, dois na Copa do Brasil e 13 no Campeonato Brasileiro, onde a equipe tem a sétima melhor média de público pagante, com 32.067 torcedores por partida.
Por competição, a totalização de presentes é a seguinte: