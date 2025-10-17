Fortaleza: rodada deixará time entre 4 e 10 pontos para sair do Z4

Foto: Daniel Galber/Especial para O POVO Fortaleza perdeu mais uma vez em casa, desta vez para o Vasco, por 2 a 0

O Fortaleza tem uma partida bem complicada neste sábado, contra o Cruzeiro, no Mineirão. Atualmente a equipe tem sete pontos de distância para sair da zona de rebaixamento.

O Cruzeiro é um dos melhores mandantes da competição e ainda briga pelo título. Embora Flamengo e Palmeiras apareçam como os principais candidatos à taça, o time mineiro tem uma campanha sólida e intensa, pressionando muito seus adversários. Há desfalques importantes, como o goleiro Cássio e o atacante Kaio Jorge, mas segue competitivo demais.



O Fortaleza também chega bastante desfalcado - há jogadores suspensos, outros machucados - e isso tem sido um problema constante ao longo do ano. O técnico Palermo, que ainda não conseguiu estabelecer uma equipe titular estável, terá que montar mais uma vez uma escalação diferente, buscando surpreender o adversário e encontrar uma forma de pontuar fora de casa.

O cenário é de risco alto. Uma derrota pode aumentar a distância para escapar do rebaixamento para até dez pontos - num cenário de vitória do Santos, vitória do Inter e empate entre Corinthians e Atlético-MG - enquanto uma rodada positiva tem potencial para reduzir a diferença para quatro pontos.

Pela força do adversário e pelo contexto atual, o Cruzeiro é bem favorito. O Fortaleza precisará de um desempenho excelente para voltar de Belo Horizonte com algo a comemorar.

Ceará: rodada difícil pode deixar time entre 8º e 13º lugar

