Instagram atualiza de novo e, mais uma vez, as redes vizinhas servem de inspiração

Foto: Divulgação/ Instagram Instagram lança novos recursos com a finalidade de conectar melhor os amigos

O Instagram resolveu dar uma sacudida nessa quarta-feira, 6, e voltou a ser pauta entre criadores de conteúdo — pra variar, com uma chuva de novas funções. E, adivinha? Quase tudo inspirado nas redes vizinhas. Nenhuma grande surpresa. Mas a mensagem tá clara: a plataforma quer dar uma nova cara à experiência social. Menos algoritmo solto, mais interação entre amigos, segundo Adam Mosseri, CEO do Instagram.

Sim, meus amigos, habemus repost no Instagram

Agora vai! Aquele repost improvisado nos stories ou com ajuda de app já tem lugar próprio: um botão novo embaixo das postagens e até um feed exclusivo só pra isso. Quem diria! O Instagram basicamente oficializou o que a galera já fazia, e copiou, na cara dura, o TikTok.

A diferença é que agora, quando alguém repostar seu conteúdo, os amigos dessa pessoa vão ser sinalizados por um ícone de setinhas lilás, além de ter sua galeria de reposts. É o famoso “me ajuda que eu te ajudo”, só que com selo Meta de aprovação.

Outra novidade: aba “Amigos” no Reels



Agora você vai ver os vídeos com os quais seus contatos interagiram. Sabe aquela timeline que parecia uma rave aleatória de vídeos? Pois é, a proposta agora é que ela tentará parecer mais social. Ainda é tudo junto e misturado, mas pelo menos com uma cara de “olha o que seu amigo curtiu”.

Mapa de localização no Instagram



Essa aqui divide opiniões. Quem ativar vai poder mostrar onde está em tempo real. Tudo com controles de privacidade, claro, mas… dá aquele cheirinho de Black Mirror, né? Vigilância social, exposição, geolocalização. Particularmente, não curto, mas você pode curtir, hein?

Alerta polêmica! curtidas e comentários de amigos agora aparecem em destaque nos Reels



Ou seja: se você curtir aquele vídeo aleatório às 3 da manhã, seus amigos vão saber. Legal pra impulsionar conteúdo? Talvez. Mas tem muita gente que vai começar a pensar duas vezes antes de deixar o coraçãozinho. Eu já penso. Agora então…

Novas métricas, porque isso sim mexe com o coração do criador:

Visualização do momento exato em que os usuários curtiram seus Reels

Número de curtidas individualizado para cada card em postagens no formato carrossel

Informações demográficas segmentadas por postagem (e não apenas no perfil geral)

Identificação de conteúdos com maior potencial de atrair novos seguidores — ou seja, os que conseguem alcançar além da base atual (conteúdos que “furam a bolha”)

Atualização na nomenclatura de algumas métricas da plataforma

Esses dados são um alívio: mais controle, mais leitura, menos feeling no escuro. O Instagram quer mostrar que é, sim, um ambiente profissional pra quem vive de conteúdo.

E o Edits, hein? Segue com a promessa vai entregar

E não dá pra esquecer do Edits, o novo app de edição do Insta. Sutil como um trator, a plataforma vem priorizando conteúdos editados ali dentro. Em outras palavras: se você subir vídeo pronto de fora, pode não ter tanto alcance. Quem quiser mais entrega, já entendeu: use as ferramentas da casa.

No fim das contas, o Instagram continua sua saga: pegar o que tá bombando fora e trazer pra dentro. Às vezes funciona, às vezes parece só aquela atualização que a gente testa por uma semana e depois esquece que existe.

Mas e aí, será que agora vai? Ou mais uma vez a gente vai só fingir costume?