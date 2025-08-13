Logo O POVO+
Vereador do PDT comunica desejo de deixar o partido e filiar-se ao PL
PPCell informou os planos de migrar para a sigla bolsonarista em 2026, de olho nas eleiçõess
André Fernandes e PPCell (Foto: Reprodução/Instagram PP Cell)
André Fernandes e PPCell

O vereador PPCell comunicou formalmente o desejo de deixar o PDT e se filiar ao PL. O parlamentar informou o pedido nessa terça-feira, 12, em reunião da bancada pedetista com o presidente municipal da sigla, Iraguassú Filho.

Além da sua situação, ainda foi levada para a roda de diálogo a condição dos quatro deputados estaduais do PDT, Antônio Henrique, Cláudio Pinho, Lucinildo Frota e Queiroz Filho, que demonstram o desejo de sair do partido.

No encontro, foi encaminhado um pedido de reunião com o deputado federal e presidente estadual do PDT, André Figueiredo, para tratar entre outros pontos, a saída destes parlamentares.

Aliado de André Fernandes, PPCell já afirmou publicamente não se identificar mais com as pautas da sigla brizolista e tem maior divergência com a direita. Ele é pré-candidato a deputado federal no ano que vem.

André Figueiredo já foi taxativo uma vez, não haverá anuência. Terá que ser convencido pelos que lá estão.

