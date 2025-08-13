Vereador do PDT comunica desejo de deixar o partido e filiar-se ao PL
Guilherme Gonsalves escreve sobre política cearense com foco nas atuações Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) e Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), mostrando os seus bastidores desdobramentos no jogo político e da vida do cidadão. Repórter de Política do O POVO, setorista do Poder Legislativo, comentarista e analista. Participou do programa Novos Talentos passando pelas editorias de Audiência e Distribuição e Economia, além de Política. Também escreve sobre cinema para o Vida&Arte
O vereador PPCell comunicou formalmente o desejo de deixar o PDT e se filiar ao PL. O parlamentar informou o pedido nessa terça-feira, 12, em reunião da bancada pedetista com o presidente municipal da sigla, Iraguassú Filho.
Além da sua situação, ainda foi levada para a roda de diálogo a condição dos quatro deputados estaduais do PDT, Antônio Henrique, Cláudio Pinho, Lucinildo Frota e Queiroz Filho, que demonstram o desejo de sair do partido.
No encontro, foi encaminhado um pedido de reunião com o deputado federal e presidente estadual do PDT, André Figueiredo, para tratar entre outros pontos, a saída destes parlamentares.