PP Cell não terá anuência para deixar o PDT, diz André Figueiredo

Foto: Divulgação André Figueiredo quer endurecer regras contra chamadas abusivas

Vereador pelo Partido Democrático dos Trabalhadores (PDT), PP Cell não deverá receber carta de anuência para se filiar a outro partido em 2026. A informação foi confirmada pelo líder estadual da sigla e deputado federal André Figueiredo. Em entrevista à Vertical nesta terça-feira, 27, o deputado federal afirmou que a prática não é permitida em nenhum dos âmbitos do partido.

“O PDT não dá anuência para ninguém”, enfatiza o parlamentar. Conforme Figueiredo, “é uma determinação nacional”, sendo permitida apenas a mudança de agremiação em períodos de janela partidária. Com a janela, os vereadores podem trocar de partido sem perder o mandato em um período de 30 dias.

LEIA TAMBÉM | André Fernandes convida três vereadores da oposição para o PL

Na última semana, o vereador PP Cell disse à Vertical que desejava deixar a sigla brizolista de forma “amigável”. “Já não me identifico com a pauta do PDT (...) É até chato falar isso publicamente, mas é um negócio explícito, né? Está todo mundo vendo a minha postura, vendo o meu posicionamento”, confirma PP Cell, único vereador do PDT opositor ao governo do prefeito Evandro Leitão (PT).

PP Cell pretende concorrer ao cargo de deputado federal em 2026 e recebeu convite para integrar o Partido Liberal (PL) do deputado federal André Fernandes (PL). Além do parlamentar, foram convidados também para filiação ao PL os vereadores Pedro Matos (Avante) e Jorge Pinheiro (PSDB).

O vereador ainda ressaltou a busca de diálogos com André Figueiredo, visto que não teria janela partidária para tal mudança.“Eu, como vereador, ano que vem não tem janela para nenhum prazo. Mas, a partir do convite que ele fez publicamente, a gente vai começar a construir agora”, afirma.

Apesar de PP Cell não estar autorizado a trocar de partido até o momento, André figueiredo espera que o parlamentar possa participar do pleito de 2026 pelo PDT. “O vereador PP Cell, é um amigo querido. Esperamos que ele possa ser candidato pelo PDT”, diz.



por Camila Maia - Especial para O POVO