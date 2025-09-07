Logo O POVO+
Gilmar responde a Tarcísio: 'Crimes contra o Estado são insuscetíveis de perdão'
Foto de Guilherme Gonsalves
clique para exibir bio do colunista

Guilherme Gonsalves escreve sobre política cearense com foco nas atuações Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) e Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), mostrando os seus bastidores desdobramentos no jogo político e da vida do cidadão. Repórter de Política do O POVO, setorista do Poder Legislativo, comentarista e analista. Participou do programa Novos Talentos passando pelas editorias de Audiência e Distribuição e Economia, além de Política. Também escreve sobre cinema para o Vida&Arte

Guilherme Gonsalves política

Gilmar responde a Tarcísio: 'Crimes contra o Estado são insuscetíveis de perdão'

O governador de São Paulo afirmou que há uma ditadura de tiranos do Supremo Tribunal Federal (STF)
Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) (Foto: CARLOS ALVES MOURA)
Foto: CARLOS ALVES MOURA Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF)

As falas de Tarcísio de Freitas (Republicanos), governador de São Paulo, na avenida Paulista neste 7 de setembro contra o Supremo Tribunal Federal (STF) já causou repercussão no Judiciário.

O pré-candidato à presidência da República afirmou que "ninguém aguenta mais a tirania de um ministro", falando de Alexandre de Moraes, da Corte. Sem citar o governador, Gilmar Mendes, colega de Moraes no STF, fez uma manifestação em suas redes sociais.

O decano rebateu afirmando que não há "ditadura da toga" no Brasil e nem ministros agindo como tiranos. Ele declarou que o país não aguenta mais tentativas de golpe de Estado e que crimes dessa linha não merecem anistia.

"Não há no Brasil 'ditadura da toga', tampouco ministros agindo como tiranos. O STF tem cumprido seu papel de guardião da Constituição e do Estado de Direito, impedindo retrocessos e preservando as garantias fundamentais", disse Gilmar.

"O que o Brasil realmente não aguenta mais são as sucessivas tentativas de golpe que, ao longo de sua história, ameaçaram a democracia e a liberdade do povo. É fundamental que se reafirme: crimes contra o Estado Democrático de Direito são insuscetíveis de perdão! Cabe às instituições puni-los com rigor e garantir que jamais se repitam", completou.

Leia mais

Foto do Guilherme Gonsalves

Tudo sobre os bastidores políticos do Ceará. Acesse minha página e clique no sino para receber notificações.

O que você achou desse conteúdo?