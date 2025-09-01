Da presidência ao STF: a jornada de Bolsonaro na Justiça até o primeiro julgamento

Seis investigações foram abertas contra Bolsonaro. Uma delas foi arquivada pelo STF: trata-se do caso de indícios de fraude em cartões de vacina durante a pandemia de Covid-19. As demais estão em curso e o presidente enfrenta o primeiro julgamento

O julgamento de Jair Bolsonaro (PL), no Supremo Tribunal Federal, é o primeiro de uma série de ações que circulam o ex-presidente desde que ele deixou o cargo, em 2022. Com início agendado para esta terça-feira, 2 de setembro de 2025, a oitiva diz respeito à suposta trama golpista, na qual o ex-presidente e sete aliados teriam agido para tentar reverter o resultado das eleições de 2022, nas quais ele foi derrotado pelo atual presidente Lula (PT).

Foto: Evaristo Sá / AFP ParaTodosVerem: ministro Alexandre de Moraes, ao fundo, em frente a Jair Bolsonaro - de costas. Ex-presidente será julgado no Supremo Tribunal Federal.

Os acusados respondem pelos crimes que se seguem: organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado. Bolsonaro está em prisão domiciliar, decretada pelo ministro do STF Alexandre de Moraes, por descumprimento de medidas cautelares.

Réus do Núcleo 1 da trama golpista:



- Jair Bolsonaro – ex-presidente da República;

- Alexandre Ramagem - ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin);

- Almir Garnier- ex-comandante da Marinha;

- Anderson Torres - ex-ministro da Justiça e ex-secretário de segurança do Distrito Federal;

- Augusto Heleno - ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI);

- Paulo Sérgio Nogueira - ex-ministro da Defesa;

- Walter Braga Netto - ex-ministro de Bolsonaro e candidato à vice na chapa de 2022;

- Mauro Cid – ex-ajudante de ordens de Bolsonaro;

O julgamento faz parte de uma das seis investigações contra Bolsonaro. Uma delas foi arquivada pelo STF: trata-se do caso de indícios de fraude em cartões de vacina durante a pandemia de Covid-19. As demais estão em curso.

São elas: suposta venda de joias sauditas; interferência na Política Federal; de aparelhamento da Abin; vazamento de dados de inquérito do Supremo e, por fim, tentativa de golpe de Estado - da qual ele é réu.

As investigações contra Jair Bolsonaro

​

Linha do tempo das ações contra Jair Bolsonaro

É difícil determinar um início exato das investigações contra Bolsonaro. Porém, ainda em 2020, houve a abertura de um inquérito contra atos antidemocráticos de apoiadores dele, em plena pandemia.

Em 19 de abril daquele ano, marcharam por diversas cidades brasileiras pessoas pedindo o fechamento do Congresso, do STF, além de uma reedição do AI-5, o ato institucional do regime militar que possibilitou a suspensão de direitos políticos, o fechamento do Congresso e outras medidas repressivas.

Apesar de arquivada, esta investigação foi substituída pela das milícias digitais, cuja relatoria parou em Alexandre de Moraes. Desde então, o objeto do inquérito expandiu e chegou na trama golpista.

Foto: ParaTodosVerem: atos antidemocráticos de 8 de janeiro e 2023. Apoiadores de Bolsonaro invadiram e depredaram prédios dos Três Poderes em Brasília

Outras investigações foram surgindo ao mesmo tempo, reforçadas por novos atos antidemocráticos e evidências encontradas por mandados de busca ou por delações premiadas de ex-aliados, como o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro.

Em 2023, por exemplo, Bolsonaro chegou a depor sobre três casos diferentes em cerca de 30 dias. Em pouco mais de dois anos, foram pelo menos quatro indiciamentos, seis depoimentos e até 37 pessoas envolvidas em uma única ação.

Por fim, o ex-presidente foi declarado réu, orientado a usar tornozeleira eletrônica e, em seguida, foi determinada a prisão domiciliar.

Confira abaixo a linha do tempo das investigações contra Jair Bolsonaro até o STF



​

Como será o julgamento da trama golpista

O julgamento foi dividido em oito sessões, marcadas para os dias 2, 3, 9, 10 e 12 de setembro. A condução será pela Primeira Turma do STF, formada pelos ministros Alexandre de Moraes (relator do processo), Cristiano Zanin, Cármen Lúcia, Luiz Fux e Flávio Dino.

Zanin é o presidente e abrirá a sessão às 9 horas. Ele anunciará o processo para julgamento. Em seguida, passará a palavra a Moraes, que fará a leitura do relatório. O documento traz todas as etapas do processo - da investigação às alegações finais.

A acusação vem em seguida, representada pelo procurador-geral da República, Paulo Gonet, que terá até uma hora para falar. Por fim, pronuncia-se a defesa, última a falar antes da votação.

Foto: Gustavo Moreno/STF ParaTodosVerem: plenário da 1ª Turma do STF, responsável por julgar núcleo da trama golpista em 2 de setembro de 2025

O primeiro voto é de Moraes, relator. Ele pode solicitar que a turma delibere imediatamente sobre questões preliminares ou deixe a análise desses quesitos para votação conjunta com o mérito. Depois, o ministro pronuncia seu voto: condena ou absolve os acusados.

Os outros ministros farão o mesmo. A ordem de votação é: Flávio Dino, Luiz Fux, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin.

A decisão ocorre com o voto da maioria, ou seja, três dos cinco ministros. Cabe pedido de vista por parte dos integrantes da Corte. A prisão dos réus também não ocorre imediatamente e só pode ser efetivada após o julgamento de recursos da defesa.

Caso sejam condenados, a eventual prisão dos réus não é automática. pois terá que aguardar o julgamentos de recursos contra a condenação.

O julgamento dos demais núcleos da trama golpista deverão ocorrer ainda em 2025.

