Kassab pede a Camilo espaço para o PSD na chapa do governo no Ceará

Foto: Fabio Lima / Aurélio Alves Gilberto Kassab, Camilo Santana e Domingos Filho

Camilo Santana (PT), ministro da Educação, se reuniu há cerca de um mês com o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, juntamente do presidente estadual da sigla, Domingos Filho, e o deputado federal Domingos Neto (PSD).

Em um apartamento em Brasília, os líderes conversaram sobre política nacional. Kassab, secretário de Governo e Relações Institucionais do Estado de São Paulo, teria feito uma avaliação que Tarcísio de Freitas (Republicanos) não seria candidato à Presidência da República em 2026 e apostaria em Ratinho Jr (PSD) como o nome da direita que não alguém de sobrenome Bolsonaro.

E claro, os caciques também falaram sobre o cenário do Ceará. Vamos aos assuntos. Segundo apurado pela coluna, Kassab pediu mais inclusão no debate eleitoral sobre o PSD ocupar espaços majoritários do bloco governista em 2026. As opçoes pleiteadas seriam: vice-governadoria do Estado, uma das duas Senado Federal ou a presidência da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece). Domingos Filho descarta concorrer a deputado estadual e gostou da ideia da candidatura a senador.

Ainda de acordo com fontes ouvidas, Camilo falou que o partido já está contemplado, mas isso não descarta que a sigla esteja na chapa. Atualmente, o PSD tem a vice-prefeita de Fortaleza, Gabriella Aguiar, filha de Domingos Filho. O próprio presidente estadual é secretário de Desenvolvimento Econômico do governo Elmano de Freitas (PT).

Passados dias da conversa, o nome de Domingos começou a ser citado como possível candidato no ano que vem. No início de setembro, Elmano falou que o PSD anunciou querer ter espaço na chapa majoritária.

Poucos dias depois, Romeu Aldigueri (PSB), presidente da Alece, citou Domingos Filhos como um pré-candidato ao Senado Federal, somando-se a outros sete possíveis postulantes pela base estadual.