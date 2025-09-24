PEC da Blindagem: bancada cearense vota para derrubada no Senado

Foto: Andressa Anholete/Agência Senado / Jefferson Rudy/Agência Senado Augusta Brito (PT) e Eduardo Girão (Novo)

Augusta Brito (PT) e Eduardo Girão (Novo), os dois senadores cearenses que compõem a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado Federal votaram pela derrubada da Proposta de Emenda à Constituição (PEC), que amplia proteção de de congressistas contra ações da Justiça, a chamada PEC da Blindagem.

O texto foi rejeitado de forma unânime na CCJ da Câmara Alta, sendo 27 favoráveis ao relatório de Alessandro Viera (MDB-SE) pela enterrada do projeto. Na Câmara dos Deputados, ela foi aprovada por 353 a 134, inclusive com a maioria da bancada cearense votando "sim".

Cid Gomes (PSB) não faz parte da comissão, mas como líder do PSB no Senado articulou para que 100% dos senadores do partido fossem contrários a PEC.