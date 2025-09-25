Logo O POVO+
Com possível filiação, Girão diz esperar que parceria com o PL seja "ampliada" nas eleições
Foto de Guilherme Gonsalves
clique para exibir bio do colunista

Guilherme Gonsalves escreve sobre política cearense com foco nas atuações Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) e Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), mostrando os seus bastidores desdobramentos no jogo político e da vida do cidadão. Repórter de Política do O POVO, setorista do Poder Legislativo, comentarista e analista. Participou do programa Novos Talentos passando pelas editorias de Audiência e Distribuição e Economia, além de Política. Também escreve sobre cinema para o Vida&Arte

Guilherme Gonsalves política

Com possível filiação, Girão diz esperar que parceria com o PL seja "ampliada" nas eleições

Senador deve lançar sua pré-candidatura a governador em novembro
Tipo Notícia
Senador Eduardo Girão (Foto: FCO FONTENELE)
Foto: FCO FONTENELE Senador Eduardo Girão

Em meio ao convite para se filiar ao PL, o senador Eduardo Girão (Novo), que é pré-candidato ao Governo do Ceará, afirmou esperar que a parceria com o partido seja ampliada para as convenções estaduais no ano que vem, quando serão definidas as chapas.

Em contato com a coluna, Girão destacou que tem boa relação com a sigla bolsonarista, inclusive com o novo presidente estadual, o deputado federal André Fernandes. Ele participou, nasegunda-feira, 22, da solenidade de posse do parlamentar como presidente do PL Ceará.

"André é meu colega de congresso em pautas em defesa da vida, família e liberdade (...) Espero que esta parceria seja ampliada para o bem dos cearenses também nas convenções estaduais do ano que vem", declarou.

Girão deve lançar sua pré-candidatura ao Governo do Ceará em novembro. Porém, membros da oposição sinalizam que ele poderia ser apoiado por outras lideranças se fosse para o PL.

Embora internamente há filiados e mandatários que defendem um apoio do partido bolsonarista a Ciro Gomes (PDT) para governo.

Foto do Guilherme Gonsalves

Tudo sobre os bastidores políticos do Ceará. Acesse minha página e clique no sino para receber notificações.

O que você achou desse conteúdo?