Com possível filiação, Girão diz esperar que parceria com o PL seja "ampliada" nas eleições
Guilherme Gonsalves escreve sobre política cearense com foco nas atuações Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) e Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), mostrando os seus bastidores desdobramentos no jogo político e da vida do cidadão. Repórter de Política do O POVO, setorista do Poder Legislativo, comentarista e analista. Participou do programa Novos Talentos passando pelas editorias de Audiência e Distribuição e Economia, além de Política. Também escreve sobre cinema para o Vida&Arte
Em meio ao convite para se filiar ao PL, o senador Eduardo Girão (Novo), que é pré-candidato ao Governo do Ceará, afirmou esperar que a parceria com o partido seja ampliada para as convenções estaduais no ano que vem, quando serão definidas as chapas.
"André é meu colega de congresso em pautas em defesa da vida, família e liberdade (...) Espero que esta parceria seja ampliada para o bem dos cearenses também nas convenções estaduais do ano que vem", declarou.