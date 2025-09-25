Com possível filiação, Girão diz esperar que parceria com o PL seja "ampliada" nas eleições

Foto: FCO FONTENELE Senador Eduardo Girão

Em meio ao convite para se filiar ao PL, o senador Eduardo Girão (Novo), que é pré-candidato ao Governo do Ceará, afirmou esperar que a parceria com o partido seja ampliada para as convenções estaduais no ano que vem, quando serão definidas as chapas.

Em contato com a coluna, Girão destacou que tem boa relação com a sigla bolsonarista, inclusive com o novo presidente estadual, o deputado federal André Fernandes. Ele participou, nasegunda-feira, 22, da solenidade de posse do parlamentar como presidente do PL Ceará.

"André é meu colega de congresso em pautas em defesa da vida, família e liberdade (...) Espero que esta parceria seja ampliada para o bem dos cearenses também nas convenções estaduais do ano que vem", declarou.

Girão deve lançar sua pré-candidatura ao Governo do Ceará em novembro. Porém, membros da oposição sinalizam que ele poderia ser apoiado por outras lideranças se fosse para o PL.

Embora internamente há filiados e mandatários que defendem um apoio do partido bolsonarista a Ciro Gomes (PDT) para governo.