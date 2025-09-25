Priscila diz ter o desafio de ser a 2ª mulher eleita senadora no Ceará

Foto: Érika Fonseca/CMFor. Vereadora Priscila Costa (PL)

A vereadora de Fortaleza Priscila Costa (PL) disse estar diante do desafio de se tornar a segunda mulher eleita para o Senado Federal em toda a história do Ceará. A primeira e única até então foi Patrícia Saboya em 2002.

"Nós estamos diante de um grande desafio, porque a última mulher que o Ceará elegeu para o Senado foi Patrícia Saboya. Ela entrou para a história como a primeira mulher. Mais de 20 anos se passaram e nós estamos aqui diante dessa missão querendo o protagonismo feminino na política", disse a parlamentar à coluna nesta quinta-feira, 25.

Priscila foi alçada ao posto de pré-candidata ao Senado por Michelle Bolsonaro (PL), ex-primeira-dama da República, e também por Valdemar da Costa Neto e André Fernandes, presidentes nacional e estadual do PL, respectivamente.

"E por isso o PL se une, Michelle Bolsonaro, presidente Valdemar, André Fernandes, nesse grande grupo de apoio e eu fico muito feliz de estar com o nome colocado, essa candidatura posta porque esse é o meu desafio, o nosso desafio, levar uma mulher para o Senado", afirmou.

Augusta Brito (PT) e Janaína Farias (PT), uma que está como senadora e a outra que chegou a assumir o posto, são suplentes na chapa liderada por Camilo Santana (PT). Portanto não entram na configuração de mulheres eleitas senadoras como titulares.

Leia | Quem quer ser um senador?



PL vislumbra eleger dois senadores no Ceará

Além de Priscila, outro quadro político lançado como pré-candidato ao Senado, pelo próprio ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), foi o deputado estadual Alcides Fernandes (PL), pai de André Fernandes.

De acordo com a vereadora, o partido ainda analisa as composições para as chapas majoritárias com os demais que fazem a oposição, mas acredita ser possível eleger os dois senadores pelo bloco.

"A candidatura do pastor Alcides é também uma candidatura apoiada pelo PL, pela nossa liderança. Nós estamos sempre estudando como vai se avançar as demais composições, dos demais espaços que estão ainda a serem decididos, mas nós estamos muito confiantes de que o PL pode fazer duas vagas", completou.

