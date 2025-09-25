Logo O POVO+
Priscila diz ter o desafio de ser a 2ª mulher eleita senadora no Ceará
Priscila diz ter o desafio de ser a 2ª mulher eleita senadora no Ceará

Em toda a história, Patrícia Saboya foi a única mulher eleita para representar o Ceará no Senado
Vereadora Priscila Costa (PL) (Foto: Érika Fonseca/CMFor.)
Foto: Érika Fonseca/CMFor. Vereadora Priscila Costa (PL)

A vereadora de Fortaleza Priscila Costa (PL) disse estar diante do desafio de se tornar a segunda mulher eleita para o Senado Federal em toda a história do Ceará. A primeira e única até então foi Patrícia Saboya em 2002.

"Nós estamos diante de um grande desafio, porque a última mulher que o Ceará elegeu para o Senado foi Patrícia Saboya. Ela entrou para a história como a primeira mulher. Mais de 20 anos se passaram e nós estamos aqui diante dessa missão querendo o protagonismo feminino na política", disse a parlamentar à coluna nesta quinta-feira, 25.

Priscila foi alçada ao posto de pré-candidata ao Senado por Michelle Bolsonaro (PL), ex-primeira-dama da República, e também por Valdemar da Costa Neto e André Fernandes, presidentes nacional e estadual do PL, respectivamente.

"E por isso o PL se une, Michelle Bolsonaro, presidente Valdemar, André Fernandes, nesse grande grupo de apoio e eu fico muito feliz de estar com o nome colocado, essa candidatura posta porque esse é o meu desafio, o nosso desafio, levar uma mulher para o Senado", afirmou.

Augusta Brito (PT) e Janaína Farias (PT), uma que está como senadora e a outra que chegou a assumir o posto, são suplentes na chapa liderada por Camilo Santana (PT). Portanto não entram na configuração de mulheres eleitas senadoras como titulares.

PL vislumbra eleger dois senadores no Ceará

Além de Priscila, outro quadro político lançado como pré-candidato ao Senado, pelo próprio ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), foi o deputado estadual Alcides Fernandes (PL), pai de André Fernandes.

De acordo com a vereadora, o partido ainda analisa as composições para as chapas majoritárias com os demais que fazem a oposição, mas acredita ser possível eleger os dois senadores pelo bloco.

"A candidatura do pastor Alcides é também uma candidatura apoiada pelo PL, pela nossa liderança. Nós estamos sempre estudando como vai se avançar as demais composições, dos demais espaços que estão ainda a serem decididos, mas nós estamos muito confiantes de que o PL pode fazer duas vagas", completou.

