Evandro diz que desmate no aeroporto é assunto do Estado e que Fortaleza ampliará áreas verdes

Foto: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT)

O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), apontou que o desmatamento de 32 hectares de mata atlântica em floresta no entorno do aeroporto da Capital é da esfera do Governo do Estado do Ceará e que só soube do ocorrido pela imprensa.

"Sobre a do aeroporto, era algo relativo a algo do Governo do Ceará. Eu na realidade também tomei conhecimento através da imprensa", disse em entrevista coletiva na quinta-feira, 25.

A coluna procurou a assessoria do Governo para ouvir uma declaração do governador Elmano de Freitas (PT). O texto será atualizado quando houver retorno. O espaço segue aberto.

Evandro falou que enviou mensagens para a Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) revogando exclusão de áreas verdes e vetando a redução de outra.

"Quando nós assumimos nós enviamos para a Câmara Municipal de Fortaleza a revogação de leis que tinham sido aprovadas. Nós vetamos uma lei que estava para ser sancionada também relativo a áreas verdes na cidade para exploração imobiliária", afirmou.

Evandro enviou as mensagens para a CMFor em março e os textos estão parados na Comissão Especial do Plano Diretor desde maio. Nesta semana, o prefeito sancionou um projeto, aprovado por esta mesma comissão, que reduz área verde na Sabiaguaba.

O prefeito lembrou que nesta mensagem há uma emenda do vereador Gabriel Aguiar (Psol) que reduz área afetada pela norma e evitando aplicação da mudança em área com dunas e com populações tradicionais. Segundo Evandro, o Plano Diretor está ampliando as áreas verdes de Fortaleza.

"O plano diretor, nós estamos ampliando as áreas verdes da cidade. Então eu acredito que Fortaleza está ampliando suas áreas verdes cada vez mais tornando a cidade mais sustentável", completou.



Com informações de Gabriele Félix/Especial para O POVO