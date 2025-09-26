Evandro diz que desmate no aeroporto é assunto do Estado e que Fortaleza ampliará áreas verdes
Guilherme Gonsalves escreve sobre política cearense com foco nas atuações Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) e Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), mostrando os seus bastidores desdobramentos no jogo político e da vida do cidadão. Repórter de Política do O POVO, setorista do Poder Legislativo, comentarista e analista. Participou do programa Novos Talentos passando pelas editorias de Audiência e Distribuição e Economia, além de Política. Também escreve sobre cinema para o Vida&Arte
"Sobre a do aeroporto, era algo relativo a algo do Governo do Ceará. Eu na realidade também tomei conhecimento através da imprensa", disse em entrevista coletiva na quinta-feira, 25.
A coluna procurou a assessoria do Governo para ouvir uma declaração do governador Elmano de Freitas (PT). O texto será atualizado quando houver retorno. O espaço segue aberto.
Evandro falou que enviou mensagens para a Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) revogando exclusão de áreas verdes e vetando a redução de outra.
"Quando nós assumimos nós enviamos para a Câmara Municipal de Fortaleza a revogação de leis que tinham sido aprovadas. Nós vetamos uma lei que estava para ser sancionada também relativo a áreas verdes na cidade para exploração imobiliária", afirmou.
O prefeito lembrou que nesta mensagem há uma emenda do vereador Gabriel Aguiar (Psol) que reduz área afetada pela norma e evitando aplicação da mudança em área com dunas e com populações tradicionais. Segundo Evandro, o Plano Diretor está ampliando as áreas verdes de Fortaleza.
"O plano diretor, nós estamos ampliando as áreas verdes da cidade. Então eu acredito que Fortaleza está ampliando suas áreas verdes cada vez mais tornando a cidade mais sustentável", completou.
Com informações de Gabriele Félix/Especial para O POVO
Tudo sobre os bastidores políticos do Ceará. Acesse minha página
e clique no sino para receber notificações.