Integrantes de flotilha com Luizianne e brasileiros será deportada para a Europa, diz Israel
De acordo com declarações israelenses por meio da rede social X (antigo Twitter), os passageiros da flotilha foram levados "em segurança e paz para Israel", onde lá passarão pelo processo de deportação. Ainda de segundo a versão israelense, os tripulantes estão "seguros e com boa saúde".
Israel afirmou nesta quinta-feira, 2, que há um último navio que não chegou ao local onde os demais foram interceptados e caso se aproxime da costa, também será impedido de prosseguir.
"Todos os passageiros estão seguros e com boa saúde. Eles estão a caminho de Israel, de onde serão deportados para a Europa. Um último navio desta provocação permanece à distância. Caso se aproxime, sua tentativa de entrar em uma zona de combate ativa e romper o bloqueio também será impedida", diz a postagem do Ministério.
Apesar das informações divulgadas pela pasta oficial do país, a Global Sumud Flotilla declarou à coluna estar sem contato com a flotilha desde a noite da quarta-feira, 1º, e que não reconhece os comunicados de Israel e só se baseiam com mensagens diretas com membros da tripulação.