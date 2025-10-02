Logo O POVO+
Integrantes de flotilha com Luizianne e brasileiros será deportada para a Europa, diz Israel
Foto de Guilherme Gonsalves
clique para exibir bio do colunista

Guilherme Gonsalves escreve sobre política cearense com foco nas atuações Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) e Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), mostrando os seus bastidores desdobramentos no jogo político e da vida do cidadão. Repórter de Política do O POVO, setorista do Poder Legislativo, comentarista e analista. Participou do programa Novos Talentos passando pelas editorias de Audiência e Distribuição e Economia, além de Política. Também escreve sobre cinema para o Vida&Arte

Guilherme Gonsalves política

Integrantes de flotilha com Luizianne e brasileiros será deportada para a Europa, diz Israel

De acordo com o Ministério das Relações Exteriores de Israel, os tripulantes dos barcos interceptados estão "seguros e com boa saúde"
Tipo Notícia
Barco da Flotilha Global Sumud, interceptado pelas forças israelenses no mar Mediterrâneo, próximo às águas da Faixa de Gaza, chega ao porto de Ashdod, no sul, em 2 de outubro de 2025 (Foto: Saeed Qaq / AFP)
Foto: Saeed Qaq / AFP Barco da Flotilha Global Sumud, interceptado pelas forças israelenses no mar Mediterrâneo, próximo às águas da Faixa de Gaza, chega ao porto de Ashdod, no sul, em 2 de outubro de 2025

A flotilha de ajuda humanitária que seguia para Gaza, a Global Sumud Flotilla, em que estão brasileiros como a deputada federal Luizianne Lins (PT-CE) e a ativista sueca Greta Thunberg, será deportada para a Europa, segundo o Ministério das Relações Exteriores de Israel.

De acordo com declarações israelenses por meio da rede social X (antigo Twitter), os passageiros da flotilha foram levados "em segurança e paz para Israel", onde lá passarão pelo processo de deportação. Ainda de segundo a versão israelense, os tripulantes estão "seguros e com boa saúde".

Israel afirmou nesta quinta-feira, 2, que há um último navio que não chegou ao local onde os demais foram interceptados e caso se aproxime da costa, também será impedido de prosseguir.

"Todos os passageiros estão seguros e com boa saúde. Eles estão a caminho de Israel, de onde serão deportados para a Europa. Um último navio desta provocação permanece à distância. Caso se aproxime, sua tentativa de entrar em uma zona de combate ativa e romper o bloqueio também será impedida", diz a postagem do Ministério.

Apesar das informações divulgadas pela pasta oficial do país, a Global Sumud Flotilla declarou à coluna estar sem contato com a flotilha desde a noite da quarta-feira, 1º, e que não reconhece os comunicados de Israel e só se baseiam com mensagens diretas com membros da tripulação.

Na manhã desta quinta, a Sumud Flotilla afirmou que os barcos foram interceptados e levados a bordo de um navio de guerra, MSC Johannesburg, ao porto de Ashdod, em Israel, distante cerca de 40 km de Gaza e 35 km de Tel'Aviv.

Foto do Guilherme Gonsalves

Tudo sobre os bastidores políticos do Ceará. Acesse minha página e clique no sino para receber notificações.

O que você achou desse conteúdo?