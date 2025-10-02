Integrantes de flotilha com Luizianne e brasileiros será deportada para a Europa, diz Israel

Foto: Saeed Qaq / AFP Barco da Flotilha Global Sumud, interceptado pelas forças israelenses no mar Mediterrâneo, próximo às águas da Faixa de Gaza, chega ao porto de Ashdod, no sul, em 2 de outubro de 2025

A flotilha de ajuda humanitária que seguia para Gaza, a Global Sumud Flotilla, em que estão brasileiros como a deputada federal Luizianne Lins (PT-CE) e a ativista sueca Greta Thunberg, será deportada para a Europa, segundo o Ministério das Relações Exteriores de Israel.

De acordo com declarações israelenses por meio da rede social X (antigo Twitter), os passageiros da flotilha foram levados "em segurança e paz para Israel", onde lá passarão pelo processo de deportação. Ainda de segundo a versão israelense, os tripulantes estão "seguros e com boa saúde".

Israel afirmou nesta quinta-feira, 2, que há um último navio que não chegou ao local onde os demais foram interceptados e caso se aproxime da costa, também será impedido de prosseguir.

"Todos os passageiros estão seguros e com boa saúde. Eles estão a caminho de Israel, de onde serão deportados para a Europa. Um último navio desta provocação permanece à distância. Caso se aproxime, sua tentativa de entrar em uma zona de combate ativa e romper o bloqueio também será impedida", diz a postagem do Ministério.

Apesar das informações divulgadas pela pasta oficial do país, a Global Sumud Flotilla declarou à coluna estar sem contato com a flotilha desde a noite da quarta-feira, 1º, e que não reconhece os comunicados de Israel e só se baseiam com mensagens diretas com membros da tripulação.

Na manhã desta quinta, a Sumud Flotilla afirmou que os barcos foram interceptados e levados a bordo de um navio de guerra, MSC Johannesburg, ao porto de Ashdod, em Israel, distante cerca de 40 km de Gaza e 35 km de Tel'Aviv.