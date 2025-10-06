Logo O POVO+
Após Ciro dizer que está infeliz no PDT, André responde: "Que busque a felicidade"
Após Ciro dizer que está infeliz no PDT, André responde: "Que busque a felicidade"

O ex-presidenciável e o PDT já não falam a mesma língua. Enquanto Ciro se afasta mais do PT, membros pedetistas buscam aliança
Ciro Gomes (PDT) disse estar "muito infeliz" no PDT, partido ao qual está filiado desde 2015 e foi duas vezes candidato a presidente do Brasil. André Figueiredo, deputado federal e presidente estadual da sigla brizolista, afirmou que não quer ver o amigo infeliz e recomendou que o ex-presidenciável busque a felicidade.

"Com o Ciro eu não falo desde o segundo turno das eleições municipais. Então não tenho o que comentar em relação a isso (possível saída do PDT). Ele já se disse infeliz no PDT e eu não posso desejar que um amigo antigo seja infeliz. Então que ele busque a felicidade. Todos nós temos essa vida de uma maneira muito rápida para sermos felizes", declarou à coluna no domingo, 5.

A fala de André Figueiredo veio dois dias após a afirmação de Ciro sobre sua insatisfação no partido. O PDT se aproxima dos governos do PT enquanto o ex-governador se colocada cada vez mais como oposição, até como pré-candidato a governador do Ceará.

"Eu estou muito infeliz no PDT, porque a burocracia do PDT tirou o partido no Ceará, hoje se eu quiser ser candidato no Ceará eu não tenho partido, porque o meu partido foi vendido para o PT", disse Ciro, em coletiva de imprensa após participação no 30º Congresso Nacional de Administração (Conad), em Goiânia.

