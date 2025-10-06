Após Ciro dizer que está infeliz no PDT, André responde: "Que busque a felicidade"
Guilherme Gonsalves escreve sobre política cearense com foco nas atuações Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) e Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), mostrando os seus bastidores desdobramentos no jogo político e da vida do cidadão. Repórter de Política do O POVO, setorista do Poder Legislativo, comentarista e analista. Participou do programa Novos Talentos passando pelas editorias de Audiência e Distribuição e Economia, além de Política. Também escreve sobre cinema para o Vida&Arte
O ex-presidenciável e o PDT já não falam a mesma língua. Enquanto Ciro se afasta mais do PT, membros pedetistas buscam aliança
Ciro Gomes (PDT) disse estar "muito infeliz" no PDT, partido ao qual está filiado desde 2015 e foi duas vezes candidato a presidente do Brasil. André Figueiredo, deputado federal e presidente estadual da sigla brizolista, afirmou que não quer ver o amigo infeliz e recomendou que o ex-presidenciável busque a felicidade.
"Com o Ciro eu não falo desde o segundo turno das eleições municipais. Então não tenho o que comentar em relação a isso (possível saída do PDT). Ele já se disse infeliz no PDT e eu não posso desejar que um amigo antigo seja infeliz. Então que ele busque a felicidade. Todos nós temos essa vida de uma maneira muito rápida para sermos felizes", declarou à coluna no domingo, 5.
"Eu estou muito infeliz no PDT, porque a burocracia do PDT tirou o partido no Ceará, hoje se eu quiser ser candidato no Ceará eu não tenho partido, porque o meu partido foi vendido para o PT", disse Ciro, em coletiva de imprensa após participação no 30º Congresso Nacional de Administração (Conad), em Goiânia.
