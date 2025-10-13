Logo O POVO+
Júnior Mano participa de evento com Camilo, Cid e Elmano no Senado
Foto de Guilherme Gonsalves
O deputado federal é pré-candidato a senador pela base e recentemente votou contra matéria do governo Lula
Camilo Santana, Júnior Mano, Elmano de Freitas, Cid Gomes em prêmio de alfabetização no Senado Federal (Foto: João Paulo Biage/O POVO)
Foto: João Paulo Biage/O POVO Camilo Santana, Júnior Mano, Elmano de Freitas, Cid Gomes em prêmio de alfabetização no Senado Federal

O deputado federal e pré-candidato a senador, Júnior Mano (PSB) participou nesta segunda-feira, 13, da cerimônia de entrega da Comenda a Governadores pela Alfabetização de Crianças na Idade Certa no Senado Federal, onde o governador cearense, Elmano de Freitas (PT), recebeu a homenagem.

Júnior Mano posou para foto com Camilo Santana (PT), ministro da Educação e Elmano; com o senador Cid Gomes (PSB), seu padrinho de pré-candidatura a senador; e com o próprio governador. O deputado é um dos cotado para ser candidato pela base estadual ano que vem.

O encontro ocorreu dias após o deputado votar contra o governo Lula na Medida Provisória (MP) que taxaria bets e super ricos. José Guimarães (PT), líder do presidente na Câmara dos Deputados, afirmou que o governo não apoiaria deputados que se opuseram a essa votação.

Questionado sobre Júnior Mano e Moses Rodrigues (União), deputado federal e também cogitado para concorrer a senador pela base aliada, Camilo evitou declarações e delegou a ministra Gleisi Hoffmann.

“Quem trata dessas questões se chama Gleisi Hoffmann (ministra das Relações Institucionais). Eleição só em 2026", disse o ministro ao jornalista João Paulo Biage, correspondente do O POVO em Brasília.

