Tasso: o articulador da oposição

Pela primeira vez em muitos eleições, a oposição no Ceará ensaia uma conjuntura que unirá políticos no mesmo palanque — algo que antes era impensável. E por trás das principais articulações está um velho conhecido do público, mas ausente dos grandes holofotes. Estou falando do ex-senador Tasso Jereissati (PSDB).

Foi o "galeguim dos zói azu" quem liderou as tratativas para filiar o ex-presidenciável e pré-candidato a governador Ciro Gomes ao PSDB, manter diálogo com André Fernandes (PL), vereadores e deputados. Além disso, Tasso buscará outros aliados para a oposição. Vamos por partes.

Retorno ao ninho tucano

O PSDB irá trazer Ciro Gomes de volta sob suas asas em evento na próxima quarta-feira, 22, no Hotel Mareiro, na Beira-Mar. O ex-prefeito de Fortaleza, José Sarto, atualmente no PDT, também reforçará a sigla tucana. Outras filiações são esperadas até as eleições.

Diálogos com a oposição

Essas idas ao PSDB são articuladas por Tasso, como disse anteriormente, mas ele mantém contato com outros membros da oposição como a ala bolsonarista. O ex-senador já recebeu André Fernandes — a quem classificou como "a maior liderança" do bloco antigoverno — em seu escritório, antes de se reunir com vereadores

No encontro com os parlamentares, Jereissati afirmou que o PL é o ponto de desequilíbrio para que a oposição possa ser competitiva contra o PT no próximo ano. Separados, não terão vitória, disse o experiente político, em papel de conselheiro.

Em busca de novos aliados

Tasso inclusive teria buscado contato em São Paulo com o governador do estado, Tarcísio de Freitas (Republicanos) e com Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD, a fim de tentar atrair a sigla para a oposição.

No Ceará, o PSD é presidido por Domingos Filho, secretário de Desenvolvimento Econômico do governo do Estado. Ele foi candidato a vice-governador em 2022, na chapa liderada por Roberto Cláudio.

Elefante na sala

Falando em PSD, não à toa Tasso foi buscar o partido. A agremiação tem causado movimentação e fortes especulações dentro da base aliada. Grandes lideranças do governo fizeram saber da insatisfação com a "ambição" do Domingos de ainda tentar cavar mais espaços.

"Domingos Filho não é democrata." "Não existe sentimento de grupo.", confidenciaram governistas à coluna. Mesmo com vice-prefeitura de Fortaleza ocupada por Gabriella Aguiar (PSD), filha de Domingos, e ele sendo secretário, a avaliação é de que o presidente precisa deixar espaço para os demais partidos da aliança.

Pinga-fogo

Há quem ache que a ida de Ciro ao PSDB pode tirar força do União Brasil com possíveis filiados///Aliás, Capitão Wagner teria o interesse em indicar sua esposa, Dayany Bittencourt como vice de Ciro///Capitão, por sua vez, deve concorrer a deputado federal



