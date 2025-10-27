Agora vai? Roberto Cláudio tem (nova) data de filiação ao União Brasil

Foto: FÁBIO LIMA Roberto Cláudio ao lado de André Fernandes (PL)

Roberto Cláudio anunciou em 3 de junho que iria se filiar ao União Brasil. A previsão era de que o evento para concretizar a mudança partidária fosse no mesmo mês. Não foi. Adiaram para julho, agosto, setembro, outubro, sempre com o discurso de que seria em apenas dias. E nada.

Habemus Data. O União Brasil, por meio do presidente no Ceará, Capitão Wagner, confirmou que agora vai (?!). O dia será na quarta-feira na próxima semana, 5, de novembro em Brasília. Dois dias depois de mais um "mêsversário" de anúncio da filiação.

Essa demora para a concretização de um movimento importante para a política cearense, vindo de vários adiamentos, representa mais do que uma questão de bater agendas com os envolvidos. É a representação do impasse que vive o União Brasil.

O partido oficializou em julho a federação com o PP. No momento, ainda é aguardada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) a confirmação do bloco. O governo disputa com a oposição a agremiação partidária.

No cenário nacional, a federação disse que os ministros filiados deveriam entregar seus cargos no Governo Lula. Eles enfrentaram os dirigentes e ficaram. Ainda não foram expulsos.

No Ceará, a base do governador Elmano de Freitas (PT) tenta atrair o grupo com a promessa de lançar Moses Rodrigues (União) senador no ano que vem. No meio dessas indefinições, ficou Roberto Cláudio aguardando a filiação.

Ciro Gomes também recebeu convite para ingressar no União Brasil. Ele cogitou seriamente. Mas essas indefinições podem ter sido definitivas para que tenha escolhido regressar ao PSDB, hoje um partido muito, mas muito menor do que o União Brasil, em todos os sentidos. Ciro não quis arriscar.

Roberto foi mais paciente e parece que agora a filiação finalmente vai sair. Agora quanto a qual será o posicionamento da federação, se base ou oposição, isso ainda não há perspectiva. RC, ao acertar que iria para o União, teve a confirmação de que estariam no bloco anti-PT. Não faria sentido se filiar agora para depois virar o cenário.