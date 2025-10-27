Agora vai? Roberto Cláudio tem (nova) data de filiação ao União Brasil
Guilherme Gonsalves escreve sobre política cearense com foco nas atuações Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) e Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), mostrando os seus bastidores desdobramentos no jogo político e da vida do cidadão. Repórter de Política do O POVO, setorista do Poder Legislativo, comentarista e analista. Participou do programa Novos Talentos passando pelas editorias de Audiência e Distribuição e Economia, além de Política. Também escreve sobre cinema para o Vida&Arte
Roberto Cláudio anunciou em 3 de junho que iria se filiar ao União Brasil. A previsão era de que o evento para concretizar a mudança partidária fosse no mesmo mês. Não foi. Adiaram para julho, agosto, setembro, outubro, sempre com o discurso de que seria em apenas dias. E nada.
O partido oficializou em julho a federação com o PP. No momento, ainda é aguardada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) a confirmação do bloco. O governo disputa com a oposição a agremiação partidária.
No cenário nacional, a federação disse que os ministros filiados deveriam entregar seus cargos no Governo Lula. Eles enfrentaram os dirigentes e ficaram. Ainda não foram expulsos.
No Ceará, a base do governador Elmano de Freitas (PT) tenta atrair o grupo com a promessa de lançar Moses Rodrigues (União) senador no ano que vem. No meio dessas indefinições, ficou Roberto Cláudio aguardando a filiação.
Roberto foi mais paciente e parece que agora a filiação finalmente vai sair. Agora quanto a qual será o posicionamento da federação, se base ou oposição, isso ainda não há perspectiva. RC, ao acertar que iria para o União, teve a confirmação de que estariam no bloco anti-PT. Não faria sentido se filiar agora para depois virar o cenário.
