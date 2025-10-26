Indefinições no União travam filiação de Roberto Cláudio

Foto: Mariana Lopes/O POVO ￼ROBERTO Cláudio em evento na sede do União Brasil

Maio de 2025. Roberto Cláudio anunciou a saída do PDT e, desde então, tudo aponta para uma filiação junto ao União Brasil. O tempo passou, Odete Roitman foi baleada, morreu, reviveu, Ciro se filiou ao PSDB, Lula recuperou popularidade… o mundo político girou, capotou e nada! Roberto Cláudio continua sem partido. Fomos atrás dos motivos.

RC aguarda duas definições: a concretização da federação entre União e Progressistas, que deve ocorrer em novembro, e qual será a decisão da sigla, no Ceará, em 2026. Roberto Cláudio não quer ir para um partido que pode ser da base de Elmano de Freitas nas eleições.

Para mim, o Roberto teria que saber se realmente ele quer fazer oposição e saber se o partido vai fazer oposição. O União ainda não definiu se vai fazer oposição, e eu acredito que seja isso que esteja travando a entrada dele. Ele sempre adia a entrada", afirmou a deputada Fernanda Pessoa.

União Brasil está dividido

Ainda segundo Fernanda Pessoa, o União Brasil ainda dialoga sobre 2026. Entre os deputados federais, ela e Moses Rodrigues querem fazer aliança com o governador e com o ministro Camilo Santana. Danilo Forte ainda não confirmou para que lado vai. Já Dayany está na oposição, junto do marido, Capitão Wagner. Ela, porém, quer puxar Danilo para o lado dos governistas.

"Nós temos 50% dos deputados a favor do Elmano, sendo eu e Moses, e 50% ainda a conversar com a Dayany e Danilo. A questão do Danilo é que ele é um deputado de centro clássico, que não é um sim nem um não. Nós queremos e vamos conversar ainda com ele para articular sobre possível apoio ao governador", confirmou a deputada.

PSD quer vice de Elmano, mas aguarda Cid e Ciro

O PSD está fechado com Elmano de Freitas para 2026 e quer, inclusive, apontar quem vai ser candidato à vice na chapa que tentará a reeleição. A sigla, porém, não tem pressa e vai esperar quais vão ser os passos dados por Cid e Ciro Gomes antes de se posicionar. Até porque pode sobrar uma vaguinha para o Senado e, claro, o PSD não vai dispensar.

O cálculo, porém, depende de 5 condicionantes: Ciro será candidato ao governo? Se for, Cid vai apoiá-lo ou não? O União Progressista vai, mesmo, ficar na oposição? Quem será candidato pelo PSB, Ciro ou Junior Mano? E o processo contra o deputado?

Após tudo precificado, o PSD vai definir posição na chapa e o nome. A ideia é fazer isso até maio do ano que vem.

Moses vai definir futuro de bolsonaristas do motim

O deputado federal Moses Rodrigues foi escolhido relator do processo que pode suspender os mandatos dos deputados Marcel van Hatten (Novo-RS), Marcos Pollon (PL-MS) e Zé Trovão (PL-SC). O cearense vai estudar os casos e propor qual será a punição dos três, que dificultaram a 'reintegração de posse' da mesa diretora da Câmara dos Deputados.

Após a prisão domiciliar do ex-presidente, Jair Bolsonaro, a oposição realizou um motim, que culminou com a ocupação do plenário da Câmara. Os três deputados bolsonaristas tentaram impedir que Hugo Motta voltasse à presidência - Zé Trovão travou Motta na escada, enquanto Pollon e van Hatten não levantaram da cadeira do presidente. Eles podem ser suspensos por até 30 dias, sem direito a receber salário.



