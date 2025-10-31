Ao elogiar Elmano, Castro quer mostrar que práticas progressistas são parecidas, diz Roseno
Guilherme Gonsalves escreve sobre política cearense com foco nas atuações Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) e Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), mostrando os seus bastidores desdobramentos no jogo político e da vida do cidadão. Repórter de Política do O POVO, setorista do Poder Legislativo, comentarista e analista. Participou do programa Novos Talentos passando pelas editorias de Audiência e Distribuição e Economia, além de Política. Também escreve sobre cinema para o Vida&Arte
O deputado estadual Renato Roseno (Psol) disse acreditar que Cláudio Castro (PL-RJ), ao elogiar ação de Elmano de Freitas (PT), busca mostrar que as práticas de governos progressistas e conservadores são estão distantes no enfrentamento da facções criminosas.
"Acho que o Cláudio Castro quer mostrar que as práticas de governos do campo progressista não estariam tão distantes. Não se pode, sob nenhuma hipótese glorificar a morte de quem quer que seja. Operação satisfatória é aquela que não há perda de vidas humanas", afirmou o deputado à coluna.
Roseno destacou que o Brasil precisa superar os grupos armados, mas não se pode normalizar a escadala de mortes em intervenções policiais, o que abre espaço para cada vez mais matança, incluindo a de profissionais da segurança pública.
"A boa métrica seria diminuir as mortes no geral e garantir paz. Se matar em operações tivesse resolvido, já teríamos superado o problema há décadas. O Rio é nosso maior exemplo. O que me causa estranheza é a perda total do senso de racionalidade humana que assolou a política no Brasil onde as pessoas perderam o pudor de celebrar mortes humanas. Pior ainda é que isso tenha virado combustível na arena política. Os discursos de ódio — todos os dias — vão nos desumanizando", afirmou.
Tudo sobre os bastidores políticos do Ceará. Acesse minha página
e clique no sino para receber notificações.