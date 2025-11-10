Roberto Cláudio: tem muito petista falando mal do Elmano

Foto: Guilherme Gonsalves Roberto Cláudio com vereadores de oposição na Câmara de Fortaleza

Roberto Cláudio afirmou nesta segunda-feira, 10, que há muitos filiados ao PT que criticam o governador Elmano de Freitas.

Leia mais Roberto Cláudio diz ter o sonho de ser governador, mas fala em "furacão" Ciro

Roberto Cláudio participará de reunião com vereadores da oposição na Câmara Sobre o assunto Roberto Cláudio diz ter o sonho de ser governador, mas fala em "furacão" Ciro

Roberto Cláudio participará de reunião com vereadores da oposição na Câmara

Em entrevista coletiva ao lado de vereadores da oposição na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), o ex-prefeito e pré-candidato a governador disse que os petistas enxergam em Elmano um governador "fraco".

"Olha, o que tem de petista falando mal desse Elmano. Mas assim, é muito petista falando mal do Elmano que eu tenho certeza que na hora da urna não é capaz de votar nele. Porque acha um governador fraco, frágil e incapaz de governar bem o Ceará", declarou.

Em outros momentos, Roberto Cláudio criticou o posicionamento do governador em relação a temas como a segurança pública. Citou nota publicada por Elmano no domingo, 9. "É um governo que vive de notas", disse.

Na publicação, o chefe do Poder Executivo estadual disse ter determinado à Polícia ênfase no enfrentamento às facções criminosas.

Em outro momento da entrevista, o ex-prefeito afirmou que Elmano não tem coragem para fazer o enfrentamento do crime organizado o chamando de "frouxo". O adjetivo foi dito juntamente do vereador Inspetor Alberto (PL).