Roberto Cláudio: tem muito petista falando mal do Elmano
Foto de Guilherme Gonsalves
Roberto Cláudio: tem muito petista falando mal do Elmano

Roberto Cláudio criticou o posicionamento do governador em relação a temas como a segurança pública
Roberto Cláudio com vereadores de oposição na Câmara de Fortaleza (Foto: Guilherme Gonsalves)
Foto: Guilherme Gonsalves Roberto Cláudio com vereadores de oposição na Câmara de Fortaleza

Roberto Cláudio afirmou nesta segunda-feira, 10, que há muitos filiados ao PT que criticam o governador Elmano de Freitas.

Em entrevista coletiva ao lado de vereadores da oposição na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), o ex-prefeito e pré-candidato a governador disse que os petistas enxergam em Elmano um governador "fraco".

"Olha, o que tem de petista falando mal desse Elmano. Mas assim, é muito petista falando mal do Elmano que eu tenho certeza que na hora da urna não é capaz de votar nele. Porque acha um governador fraco, frágil e incapaz de governar bem o Ceará", declarou.

Em outros momentos, Roberto Cláudio criticou o posicionamento do governador em relação a temas como a segurança pública. Citou nota publicada por Elmano no domingo, 9. "É um governo que vive de notas", disse.

Na publicação, o chefe do Poder Executivo estadual disse ter determinado à Polícia ênfase no enfrentamento às facções criminosas. 

Em outro momento da entrevista, o ex-prefeito afirmou que Elmano não tem coragem para fazer o enfrentamento do crime organizado o chamando de "frouxo". O adjetivo foi dito juntamente do vereador Inspetor Alberto (PL).

