Roberto Cláudio: tem muito petista falando mal do Elmano

Guilherme Gonsalves escreve sobre política cearense com foco nas atuações Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) e Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), mostrando os seus bastidores desdobramentos no jogo político e da vida do cidadão. Repórter de Política do O POVO, setorista do Poder Legislativo, comentarista e analista. Participou do programa Novos Talentos passando pelas editorias de Audiência e Distribuição e Economia, além de Política. Também escreve sobre cinema para o Vida&Arte
Em entrevista coletiva ao lado de vereadores da oposição na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), o ex-prefeito e pré-candidato a governador disse que os petistas enxergam em Elmano um governador "fraco".
"Olha, o que tem de petista falando mal desse Elmano. Mas assim, é muito petista falando mal do Elmano que eu tenho certeza que na hora da urna não é capaz de votar nele. Porque acha um governador fraco, frágil e incapaz de governar bem o Ceará", declarou.
Em outros momentos, Roberto Cláudio criticou o posicionamento do governador em relação a temas como a segurança pública. Citou nota publicada por Elmano no domingo, 9. "É um governo que vive de notas", disse.
Na publicação, o chefe do Poder Executivo estadual disse ter determinado à Polícia ênfase no enfrentamento às facções criminosas.
Em outro momento da entrevista, o ex-prefeito afirmou que Elmano não tem coragem para fazer o enfrentamento do crime organizado o chamando de "frouxo". O adjetivo foi dito juntamente do vereador Inspetor Alberto (PL).
