Em apenas um artigo da "supermenda" do Plano Diretor são excluídas oito áreas ambientais

Foto: AURÉLIO ALVES FORTALEZA, CE, BRASIL, 23-10-2025: Área de desmatamento do Aeroporto Internacional Pinto Martins, vista aérea. (Foto:Aurelio Alves / Jornal O POVO)

34 vereadores de Fortaleza assinaram uma manobra para enviarem uma "superemenda" coletiva para facilitar a aprovação de alterações no Plano Diretor. Em apenas um artigo, oito áreas são excluídas da proteção ambiental.

O artigo 49 na "superemenda" altera projeto de lei complementar permitindo a exclusão de poligonais classificados como Zona de Proteção Ambiental 1 (ZPA 1), ao longo de 43 páginas com as coordenadas.

ZPA 1 é um zoneamento destinado para proteção de recursos hídricos, proibindo construções residenciais, comerciais, industriais e atividades de exploração mineral, permitindo obras autorizadas pelo órgão municipal competente e voltadas para a finalidade da área.

"É o maior 'jabuti' da história da Câmara (...) É o Godzilla", confidenciou um interlocutor à coluna.

Na "superemenda", estão dezenas de pontos que impedem a criação de novas áreas verdes, de interesse social ou de patrimônio cultural em Fortaleza aprovadas na Conferência da Cidade, realizada em outubro como mostra o colunista do O POVO, Carlos Mazza.

Além da exclusão das oito ZPAs 1, o texto assinado por 34 dos 43 vereadores prevê a mudança de zoneamento de sete poligonais de ZPA 2, referentes a unidades de conservação e mais sete ZPAs 4, classificação para "áreas naturais de significativo interesse ambiental".

O projeto também exclui 35 perímetros previstos para serem convertidos em Zonas de Interesse Social (ZIS) ou de Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS), além de promover alterações em Zonas de Patrimônio Cultural (ZPCs).