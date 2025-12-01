Em meio a embate com Michelle, Valdemar chama André para reunião

Guilherme Gonsalves escreve sobre política cearense com foco nas atuações Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) e Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), mostrando os seus bastidores desdobramentos no jogo político e da vida do cidadão. Repórter de Política do O POVO, setorista do Poder Legislativo, comentarista e analista. Participou do programa Novos Talentos passando pelas editorias de Audiência e Distribuição e Economia, além de Política. Também escreve sobre cinema para o Vida&Arte
Valdemar da Costa Neto, presidente nacional do PL, chamou André Fernandes a Brasília para reunião na terça-feira, 2. O deputado federal participaria de almoço com mandatários do partido no Ceará, que foi adiado para a sexta-feira, 5.