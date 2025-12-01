Em meio a embate com Michelle, Valdemar chama André para reunião

Foto: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO Deputado federal e presidente do PL Ceará, André Fernandes

Valdemar da Costa Neto, presidente nacional do PL, chamou André Fernandes a Brasília para reunião na terça-feira, 2. O deputado federal participaria de almoço com mandatários do partido no Ceará, que foi adiado para a sexta-feira, 5.

A convocação de Valdemar acontece após embates de André com a ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro. A esposa do ex-presidente Jair Bolsonaro deu "carão" público no presidente do PL Ceará criticando a aliança com o pré-candidato a governador Ciro Gomes (PSDB). O momento aconteceu durante lançamento da pré-candidatura de Eduardo Girão (Novo) ao Palácio da Abolição.

Em resposta a Michelle, Fernandes disse ter recebido a autorização do próprio Bolsonaro para liderar as articulações no Ceará. O filho "01" do ex-presidente, o senador Flávio Bolsonaro confirmou a fala do deputado e declarou que Michelle foi "autoritária e constrangedora".

Valdemar da Costa Neto já disse que o PL iria apoiar Ciro Gomes para governador, afirmando ainda que retirou processos contra o ex-ministro. O dirigente da sigla bolsonarista defendeu a aliança com o tucano e antigo adversário como sendo "o único jeito de derrotar o PT".