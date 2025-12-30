Foto: Yuri Allen, em 17/4/2024 Ciro Gomes (PDT) e Roberto Cláudio (PDT)

A oposição se articula para lançar uma candidatura conjunta que possa unir forças e lideranças políticas. Ciro Gomes (PSDB) entende que o melhor quadro técnico para o posto é Roberto Cláudio (União). O ex-prefeito, por sua vez, defende o ex-presidenciável como cabeça de chapa.

A primeira oportunidade em que o nome de Ciro ganhou especulação para ser candidato foi em maio. Em entrevista coletiva, afirmou que RC é o candidato dele, mas, em reunião reservada, admitiu a deputados estaduais disputar o posto caso seja o mais viável. Isso empolgou os aliados.

Já a primeira vez em que se colocou publicamente como pré-candidato foi na festa de aniversário de 50 anos de Roberto Cláudio. Desde então, Ciro saiu do PDT, se filiou ao PSDB, e vem ganhando mais força entre oposicionistas para concorrer.

Ser governador é um sonho para Roberto, mas ele entende que é preciso que o candidato seja o que mais agrega politicamente e força, como ele mesmo disse.

De fato, a vontade principal de Ciro não seria a de tentar novamente o posto que ocupou entre 1991 e 1994, quando governou o Ceará. Princuipalmente depois da derrota que sofreu em 2022, ficando em terceiro lugar no Ceará para presidente da República. Mas ele tem mais apelo popular e empolgação de políticos que fazem coro por ele na disputa. Ele percebe e foi convencido a concorrer.