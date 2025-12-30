Guilherme Gonsalves escreve sobre política cearense com foco nas atuações Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) e Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), mostrando os seus bastidores desdobramentos no jogo político e da vida do cidadão. Repórter de Política do O POVO, setorista do Poder Legislativo, comentarista e analista. Participou do programa Novos Talentos passando pelas editorias de Audiência e Distribuição e Economia, além de Política. Também escreve sobre cinema para o Vida&Arte
A oposição se articula para lançar uma candidatura conjunta que possa unir forças e lideranças políticas. Ciro Gomes (PSDB) entende que o melhor quadro técnico para o posto é Roberto Cláudio (União). O ex-prefeito, por sua vez, defende o ex-presidenciável como cabeça de chapa.
De fato, a vontade principal de Ciro não seria a de tentar novamente o posto que ocupou entre 1991 e 1994, quando governou o Ceará. Princuipalmente depois da derrota que sofreu em 2022, ficando em terceiro lugar no Ceará para presidente da República. Mas ele tem mais apelo popular e empolgação de políticos que fazem coro por ele na disputa. Ele percebe e foi convencido a concorrer.
