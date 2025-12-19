Roberto Cláudio: "Ciro é o que mais une e tem força política"

Foto: FERNANDA BARROS Roberto Cláudio e Ciro Gomes

.

O ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (União), subiu nesta semana o tom na defesa da escolha do ex-ministro Ciro Gomes (PSDB) como nome da oposição na eleição para o Governo do Ceará em 2026. "Eu pessoalmente acredito que nós temos o nome mais forte, mais qualificado, mais experimentado, com as virtudes talhadas e prontas para fazer um governo histórico, que é o Ciro", disse Roberto Cláudio em entrevista ao vereador PP Cell (PDT).

"Entre os nomes de pré-candidaturas, é disparado aquele que mais une, que tem mais força política e mais experiência", diz o ex-prefeito, que diz "torcer" para que Ciro tome a decisão de participar da disputa e destaca ainda força política que o ex-ministro traria, caso eleito, para o Estado como um todo.

Nacional

"O Brasil inteiro olharia para o Ceará. O Ciro, além disso, tem força e prestígio nacional, com quem quer que seja o presidente, de buscar recursos, de brigar pelo Ceará, de lutar com coragem para o Ceará", afirma RC.

No páreo

Ele próprio pré-candidato ao Governo do Ceará, o ex-prefeito também diz que estaria disposto a "topar qualquer missão" eleitoral para o grupo caso Ciro saia candidato. "Vou estar tão satisfeito que topo qualquer coisa", diz.

ECAVI

O governador Elmano de Freitas (PT) sancionou nesta sexta-feira, 19, lei que cria a Empresa Cearense de Audiovisual, em ato no Palácio da Abolição com a secretária Luisa Cela (Cultura) e diversos profissionais do setor.

Cultura

A nova empresa busca promover políticas públicas do setor audiovisual do Estado, com maior investimento no desenvolvimento da produção cearense em criação, formação, exibição, distribuição, preservação e pesquisa.

In memoriam

Faleceu nesta semana o professor e médico cirurgião cearense José Moreira Lima, aos 94 anos, vítima de uma septicemia. Ele era conhecido no meio como "Papa da Hérnia", após mais de 60 anos dedicados à Medicina.

Professor

Professor da UFC por 47 anos, ele também foi diretor do Hospital Geral de Fortaleza de 1988 a 1990. Falecido na última segunda-feira, 15, José Moreira deixa a viúva Cristina Izabel, cinco filhos e cinco netos.

Foto: Reprodução/Facebook Ana Afif Ana Afif é prefeita de Cascavel e filiada ao Republicanos

Caso Cascavel adiado no TRE

Ficou sem resolução julgamento que pode mudar cenário político de Cascavel, na RMF. Na terça, o TRE-CE começou a julgar recurso da prefeita Ana Afif (PP) que tenta suspender decisão da 1ª instância que deferiu a quebra do sigilo bancário da gestora.

Julgamento

Além de Ana Afif e outros gestores, são alvo da investigação e da decisão o vice e o ex-prefeito de Choró, Bebeto Queiroz (PSB), cassado e foragido da Justiça. Relator do caso, o juiz Leonardo Vasconcelos votou pelo deferimento do recurso.

Sem resultado

O relator foi acompanhado pelo desembargador Emanuel Leite. Os juízes eleitorais Maximiliano Cavalcanti e Edilberto Oliveira, no entanto, votaram contra o recurso. Após o impasse, Emanuel retirou o voto e pediu vistas.

Horizontais_

O Santuário de São Francisco das Chagas, em Canindé, realiza de 21 a 23 de dezembro a sua Romaria de Natal, em tempo especial de oração que prepara fieis para o nascimento do Menino Jesus. /// A programação é extensa, inclui pedaladas e romarias e pode ser conferida no endereço santuariodecaninde.com.



