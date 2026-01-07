Haley Filho se despede do cargo de PGJ do Ceará após dois anos

Guilherme Gonsalves escreve sobre política cearense com foco nas atuações Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) e Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), mostrando os seus bastidores desdobramentos no jogo político e da vida do cidadão. Repórter de Política do O POVO, setorista do Poder Legislativo, comentarista e analista. Participou do programa Novos Talentos passando pelas editorias de Audiência e Distribuição e Economia, além de Política. Também escreve sobre cinema para o Vida&Arte
Haley de Carvalho Filho se despediu, na terça-feira, 6, do cargo de procurador-geral de Justiça, chefe do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE). Ele estava no posto desde janeiro de 2024. A posse de Herbet Gonçalves Santos como novo PGJ acontecerá no próximo dia 16.
"Encerro hoje um ciclo muito especial no MP do Ceará. Deixo o cargo de procurador-geral de Justiça e o meu sentimento é de profunda gratidão. Muito obrigado a todos que constroem nossa instituição: membros, servidores, colaboradores, residentes e estagiários; e à equipe que esteve comigo na Administração Superior", escreveu em suas redes sociais.
Prosseguiu: "Tudo o que foi construído nesses dois anos é fruto do trabalho, da dedicação e do compromisso de cada um. Espero que nossas entregas continuem gerando frutos para o MP do Ceará e para a sociedade".
Haley finalizou desejando à nova gestão votos de sucesso.
Herbet é filho do desembargador do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) e ex-presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE), Raimundo Nonato Silva Santos, e sobrinho do ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Teodoro Silva Santos.
