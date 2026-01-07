Haley Filho se despede do cargo de PGJ do Ceará após dois anos

Foto: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO Haley Carvalho Filho foi procurador-geral de Justiça do Ceará

Haley de Carvalho Filho se despediu, na terça-feira, 6, do cargo de procurador-geral de Justiça, chefe do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE). Ele estava no posto desde janeiro de 2024. A posse de Herbet Gonçalves Santos como novo PGJ acontecerá no próximo dia 16.

"Encerro hoje um ciclo muito especial no MP do Ceará. Deixo o cargo de procurador-geral de Justiça e o meu sentimento é de profunda gratidão. Muito obrigado a todos que constroem nossa instituição: membros, servidores, colaboradores, residentes e estagiários; e à equipe que esteve comigo na Administração Superior", escreveu em suas redes sociais.

Prosseguiu: "Tudo o que foi construído nesses dois anos é fruto do trabalho, da dedicação e do compromisso de cada um. Espero que nossas entregas continuem gerando frutos para o MP do Ceará e para a sociedade".

Haley finalizou desejando à nova gestão votos de sucesso.

Mesmo ficando em primeiro na lista tríplice do MPCE para o biênio 2026/27, Haley não foi nomeado por Elmano de Freitas (PT) para a recondução. O curioso é que quando ele foi escolhido pelo governador havia ficado em segundo na eleição interna do MP.

O nomeado por Elmano para o próximo mandato foi o promotor de Justiça Herbet Gonçalves Santos, o segundo da lista tríplice. O novo PGJ foi presidente da Associação Cearense do MPCE entre 2021 e 2025 e presidente do Conselho Deliberativo do Ceará Sporting Club, cargo que renunciou após a indicação para chefiar o Ministério Público.

Herbet é filho do desembargador do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) e ex-presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE), Raimundo Nonato Silva Santos, e sobrinho do ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Teodoro Silva Santos.