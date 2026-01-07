Logo O POVO+
Haley Filho se despede do cargo de PGJ do Ceará após dois anos
Comentar
Foto de Guilherme Gonsalves
clique para exibir bio do colunista

Guilherme Gonsalves escreve sobre política cearense com foco nas atuações Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) e Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), mostrando os seus bastidores desdobramentos no jogo político e da vida do cidadão. Repórter de Política do O POVO, setorista do Poder Legislativo, comentarista e analista. Participou do programa Novos Talentos passando pelas editorias de Audiência e Distribuição e Economia, além de Política. Também escreve sobre cinema para o Vida&Arte

Guilherme Gonsalves política

Haley Filho se despede do cargo de PGJ do Ceará após dois anos

O promotor de Justiça liderou a lista tríplice, mas o nomeado por Elmano foi Herbet Gonçalves
Comentar
Haley Carvalho Filho foi procurador-geral de Justiça do Ceará (Foto: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO)
Foto: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO Haley Carvalho Filho foi procurador-geral de Justiça do Ceará

Haley de Carvalho Filho se despediu, na terça-feira, 6, do cargo de procurador-geral de Justiça, chefe do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE). Ele estava no posto desde janeiro de 2024. A posse de Herbet Gonçalves Santos como novo PGJ acontecerá no próximo dia 16.

"Encerro hoje um ciclo muito especial no MP do Ceará. Deixo o cargo de procurador-geral de Justiça e o meu sentimento é de profunda gratidão. Muito obrigado a todos que constroem nossa instituição: membros, servidores, colaboradores, residentes e estagiários; e à equipe que esteve comigo na Administração Superior", escreveu em suas redes sociais.

Prosseguiu: "Tudo o que foi construído nesses dois anos é fruto do trabalho, da dedicação e do compromisso de cada um. Espero que nossas entregas continuem gerando frutos para o MP do Ceará e para a sociedade".

Haley finalizou desejando à nova gestão votos de sucesso.

O chefe que Elmano escolheu para o Ministério Público - por Érico Firmo

O que pesou na escolha do novo PGJ - por Carlos Mazza

Mesmo ficando em primeiro na lista tríplice do MPCE para o biênio 2026/27, Haley não foi nomeado por Elmano de Freitas (PT) para a recondução. O curioso é que quando ele foi escolhido pelo governador havia ficado em segundo na eleição interna do MP.

O nomeado por Elmano para o próximo mandato foi o promotor de Justiça Herbet Gonçalves Santos, o segundo da lista tríplice. O novo PGJ foi presidente da Associação Cearense do MPCE entre 2021 e 2025 e presidente do Conselho Deliberativo do Ceará Sporting Club, cargo que renunciou após a indicação para chefiar o Ministério Público.

Herbet é filho do desembargador do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) e ex-presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE), Raimundo Nonato Silva Santos, e sobrinho do ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Teodoro Silva Santos.

Foto do Guilherme Gonsalves

Tudo sobre os bastidores políticos do Ceará. Acesse minha página e clique no sino para receber notificações.

O que você achou desse conteúdo?