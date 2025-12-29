O que pesou na escolha do novo PGJ

Foto: Arquivo Pessoal Herbet Gonçalves Santos, promotor de Justiça do Ceará, com atuação no Combate ao Crime Organizado, vai assumir a Procuradoria Geral de Justiça

.

O governador Elmano de Freitas (PT) confirmou ontem a nomeação do promotor Herbet Gonçalves Santos como novo procurador-geral de Justiça do Ceará. Segundo fontes do Palácio da Abolição, a indicação, que acabou confirmando favoritismo já esperado de Herbet na disputa, ocorreu em parte pelo fato de o escolhido ter atuação próxima no combate às facções criminosas, tema que deve ser prioridade para o governo petista de olho nas eleições de 2026. Também pesou na escolha o fato de Herbet já ter presidido, entre 2021 e 2025, a Associação Cearense do Ministério Público (ACMP). O nome também teve apoio expressivo de integrantes do Colégio de Procuradores do MP e "figurões" do PT-CE, que destacam amplo currículo e trajetória de atuação do escolhido.

Prestígio

Segundo perfil da ACMP, Herbet também é filho do desembargador Raimundo Nonato Silva Santos, do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), e sobrinho do ministro Teodoro Silva Santos, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Lista tríplice

A indicação, no entanto, sofreu resistências de parte da militância do PT, que questionou segunda indicação consecutiva feita por Elmano não respeitando a ordem da lista tríplice para PGJ formada pelo MPCE.

Escolha

Em 2023, Elmano indicou para o cargo de procurador-geral Haley de Carvalho Filho, que havia ficado em segundo lugar (com 219 votos) na lista tríplice, atrás de Eneas Romero de Vasconcelos (que teve 258 votos).

Outra linha

Já neste ano, Haley Filho ficou em primeiro colocado da lista, com 307 votos. Mesmo assim, Elmano optou por escolher Herbet Santos, que teve 204 votos. O petista, no entanto, não é obrigado a escolher o mais votado.

Estradas

O governo Elmano praticamente dobrou a verba da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2026 destinada à restauração e supervisão da infraestrutura rodoviária do Ceará. No próximo ano, serão R$ 228,9 milhões para serviços do tipo.

Demanda

Em 2025, no entanto, verba destinada à mesma rubrica era significativamente menor, em R$ 111,5 milhões. Obras de recuperação de estradas costumam ser grande pleito de prefeitos e lideranças em anos eleitorais, como 2026.

Foto: FÁBIO LIMA ￼CIRO Gomes diz que vai disputar o governo do Ceará

Ciro entra na disputa ou não?

Cada vez mais dada como certo nos bastidores, confirmação da candidatura de Ciro Gomes (PSDB) ao Governo do Ceará ainda carece de anúncio público oficial. E aí, sairá mesmo ou se arrastará por meses como no cabo de guerra pelo União Brasil?

Nova linha

A Etufor apresentou ontem para movimentos sociais estudo mostrando a viabilidade da nova linha de ônibus Messejana/Pici/13 de Maio. Audiência acompanhada pelos parlamentares Gabriel Biologia (Psol) e Leo Suricate (Psol).

Messejana/Pici/13 de maio

A nova linha é reivindicação antiga de movimentos sociais e de estudantes da Universidade Federal do Ceará (UFC). Grupos destacam apoio do presidente da Etufor, George Dantas, à demanda.

Praça do Campim



A Prefeitura de Fortaleza e o Governo do Ceará entregaram ontem a reforma da Praça do Campim, no bairro Jardim América. Segundo o Paço Municipal, obra teria sido abandonada antes do fim ainda na gestão José Sarto( (PSB). O espaço, no entanto, foi requalificado após ter sua obra retomada na atual gestão.



