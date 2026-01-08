Foto: Reprodução/Instagram: @emiliapessoadecaucaia Ciro Gomes, Tasso Jereissati e Emilia Pessoa em reuniões e articulações do PSDB

O ex-governador e ex-ministro Ciro Gomes (PSDB) iniciou o ano de 2026 como terminou o de 2025, em reuniões e articulações políticas. As tratativas buscam líderes municipais cearenses inclusive já pela construção de um plano de governo.

Na quarta-feira, 7, o presidente do PSDB Ceará esteve com Raimundo Gomes de Matos (sem partido), ex-prefeito de Maranguape e ex-deputado federal; com João Paulo Furtado, ex-prefeito de Quixadá, e com a deputada estadual Emilia Pessoa (PSDB). Também encontrou o ex-senador Tasso Jereissati e José Sarto, ex-prefeito e presidente do PSDB Fortaleza.

Emilia destacou à coluna que foram tratados de assuntos sobre vários municípios cearenses . Eles abordaram necessidades detectadas para ajudar na construção concreta do plano de governo de Ciro, quem ela chamou de "próximo governador".

"O encontro foi superprodutivo, a gente percorreu, através do diálogo, vários municípios e as suas peculiaridades vendo as principais dificuldades, os principais gargalos e acho que o mais importante, trazendo, identificando aquilo que a gente já sabe quais os principais pontos de problemas", declarou a deputada estadual.

A parlamentar prosseguiu: "A gente também construiu propostas para que esse projeto de governo já tivesse um início, desenho das pretensões, o que de concreto a postura do próximo governador Ciro Gomes por si só já diz, da inteligência, estratégia e da coragem de poder de fato realizar essas mudanças".

Questionada se Ciro confirma e já fala como candidato, Emilia respondeu: "O Ceará já confirma! E as ações já estão sendo planejadas".

A representante do PSDB na Assembleia Legislativa cearense afirmou que a agenda iniciada está programada com a escuta popular dos municípios sendo uma prioridade para a construção da pré-candidatura do ex-ministro.

"Toda agenda está diretamente voltada para a escuta dos municípios. Embora Ciro conheça o Ceará como ninguém , é importante ressaltar que ele está priorizando a participação popular. E, paralelamente, já elencando as possíveis ações que possam trazer resultados mais rápidos na solução desses problemas. Isso já está acontecendo e tenho certeza que vai ser a parte mais importante da elaboração desse plano de governo", completou.

Ciro filiou-se ao PSDB em outubro do ano passado, após dez anos no PDT. A partir de negociações que incluem União Brasil e PL, ele articula o lançamento de candidatura pelo bloco de oposição ao governador Elmano de Freitas (PT).

O ex-governador ainda não anunciou publicamente que será candidato, mas, como a coluna antecipou, tem confirmado a aliados que está decidido a concorrer.