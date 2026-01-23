Foto: AURÉLIO ALVES ￼Deputado Renato Roseno (Psol)

O deputado estadual Renato Roseno (Psol) defendeu, nesta sexta-feira, 23, uma eventual candidatura da deputada federal Luizianne Lins (PT) ao Senado, em outubro deste ano. O parlamentar a citou como nome de perfil progressista e defensora da democracia no Congresso Nacional.

"Luizianne pode ser o nome da sociedade organizada ao Senado. Há necessidade de mudarmos o Congresso. Há necessidade de pessoas de perfil progressista e alinhadas à defesa dos direitos e da democracia na Câmara e no Senado. Pode ser uma candidatura para além dos atuais desanimadores acordos partidários. Ela e um outro nome do PSOL podem ser a alternativa da sociedade civil", afirmou à coluna.

Roseno considerou "nada animador" ver parlamentares que sempre votaram contra o presidente Lula (PT) e a sociedade sendo cortejados para vaga de senadores, em acordos pela base governista. Júnior Mano (PSB), ex-PL, partido de Bolsonaro; e Moses Rodrigues (União), são pré-candidatos e já se posicionaram contra o governo petista em votações.

Em defesa da candidatura da deputada federal e ex-prefeita de Fortaleza, Luzianne, Renato afirma que ela poderia postular o cargo pela federação Psol/Rede, caso o PT negue a vaga para ela. "Se o PT negar a vaga a ela, como parece que está negando, a nossa Federação a receberia com entusiasmo e convicção", declarou.

Luizianne já recebeu convite para se filiar à Rede. Conversas com o Psol também estão sendo feitas e vislumbradas. Integrantes do PT, por sua vez, já desenham chapas sem a deputada.