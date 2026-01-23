Guilherme Gonsalves escreve sobre política cearense com foco nas atuações Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) e Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), mostrando os seus bastidores desdobramentos no jogo político e da vida do cidadão. Repórter de Política do O POVO, setorista do Poder Legislativo, comentarista e analista. Participou do programa Novos Talentos passando pelas editorias de Audiência e Distribuição e Economia, além de Política. Também escreve sobre cinema para o Vida&Arte
"Luizianne pode ser o nome da sociedade organizada ao Senado. Há necessidade de mudarmos o Congresso. Há necessidade de pessoas de perfil progressista e alinhadas à defesa dos direitos e da democracia na Câmara e no Senado. Pode ser uma candidatura para além dos atuais desanimadores acordos partidários. Ela e um outro nome do PSOL podem ser a alternativa da sociedade civil", afirmou à coluna.
Roseno considerou "nada animador" ver parlamentares que sempre votaram contra o presidente Lula (PT) e a sociedade sendo cortejados para vaga de senadores, em acordos pela base governista. Júnior Mano (PSB), ex-PL, partido de Bolsonaro; e Moses Rodrigues (União), são pré-candidatos e já se posicionaram contra o governo petista em votações.