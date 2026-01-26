Foto: FCO FONTENELE FORTALEZA, CE, BR 26.01.26 Na foto: Jade Romero, vice-governadora em participação no Jogo Político no Grupo de Comunicação O POVO (Fco Fontenele/O POVO)

Jade Romero (MDB) se desincompatibilizará do cargo de secretária de Proteção Social do Governo do Ceará no início de abril para estar apta a concorrer nas eleições de 2026. A vice-governadora quer continuar na chapa de Elmano de Freitas (PT) como vice.

"Pessoalmente eu tenho o desejo de poder permanecer na chapa porque admiro a humildade do governador, senso de Justiça social, palavra. Nós tivemos essa missão ao longo destes três anos e a minha vontade pessoal era de poder permanecer por acreditar no projeto, nas entregas que temos por fazer e tudo o que foi construído nesses três anos", afirmou Jade nesta segunda-feira, 26, em entrevista ao programa Jogo Político do O POVO.

Assista:

Apesar do desejo pessoal, a vice-governadora declarou ser de grupo e que trabalha com a possibilidade de tentar uma vaga na Câmara dos Deputados. Ao menos cinco partidos já fizeram convites, como PT, PSB e PDT. Tal construção é em alinhamento com as lideranças governista como Elmano, Camilo Santana (PT) e Evandro Leitão (PT).

"Mas eu sou de grupo, assim como foi um grupo que me trouxe, entendeu que o meu nome nas eleições de 2022 em meio a muitas dificuldades, foi um grupo que teve essa decisão. E se for necessário, eu tenho inclusive trabalhado nesse sentido de uma pré-candidatura a deputada federal. Isso tá alinhado com o Camilo, Elmano, Evandro, Chagas (Vieira), Romeu (Aldigueri), mas obviamente que a gente vai esperar o momento adequado pra essa decisão", completou.



Jade afirma que Cid "deve concorrer" à reeleição

Jade Romero teceu muitos elogios ao senador Cid Gomes (PSB). Em suas palavras, ele ainda tem muita contribuição para dar ao Ceará e que deve ser candidato à reeleição na chapa governista.

"O Cid é um grande quadro, grande liderança, ao meu ver ele deveria e deve ser o candidato ao Senado, por toda a sua força, por toda a sua contribuição no nosso Estado e muito mais que pode contribuir. É uma pessoa estratégica, a qual eu tenho muito respeito e que já contribuiu muito para o nosso Estado e que com certeza vai contribuir muito mais", disse.

Prosseguiu: "Não tem hoje um nome melhor, testado, com recall, com trabalho, acho que o Cid deve ser sim o candidato e é fortíssimo candidato".

