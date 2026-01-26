Guilherme Gonsalves escreve sobre política cearense com foco nas atuações Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) e Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), mostrando os seus bastidores desdobramentos no jogo político e da vida do cidadão. Repórter de Política do O POVO, setorista do Poder Legislativo, comentarista e analista. Participou do programa Novos Talentos passando pelas editorias de Audiência e Distribuição e Economia, além de Política. Também escreve sobre cinema para o Vida&Arte
Jade Romero (MDB) se desincompatibilizará do cargo de secretária de Proteção Social do Governo do Ceará no início de abril para estar apta a concorrer nas eleições de 2026. A vice-governadora quer continuar na chapa de Elmano de Freitas (PT) como vice.
"Pessoalmente eu tenho o desejo de poder permanecer na chapa porque admiro a humildade do governador, senso de Justiça social, palavra. Nós tivemos essa missão ao longo destes três anos e a minha vontade pessoal era de poder permanecer por acreditar no projeto, nas entregas que temos por fazer e tudo o que foi construído nesses três anos", afirmou Jade nesta segunda-feira, 26, em entrevista ao programa Jogo Político do O POVO.
Assista:
Apesar do desejo pessoal, a vice-governadora declarou ser de grupo e que trabalha com a possibilidade de tentar uma vaga na Câmara dos Deputados. Ao menos cinco partidos já fizeram convites, como PT, PSB e PDT. Tal construção é em alinhamento com as lideranças governista como Elmano, Camilo Santana (PT) e Evandro Leitão (PT).
"Mas eu sou de grupo, assim como foi um grupo que me trouxe, entendeu que o meu nome nas eleições de 2022 em meio a muitas dificuldades, foi um grupo que teve essa decisão. E se for necessário, eu tenho inclusive trabalhado nesse sentido de uma pré-candidatura a deputada federal. Isso tá alinhado com o Camilo, Elmano, Evandro, Chagas (Vieira), Romeu (Aldigueri), mas obviamente que a gente vai esperar o momento adequado pra essa decisão", completou.
Jade afirma que Cid "deve concorrer" à reeleição
Jade Romero teceu muitos elogios ao senador Cid Gomes (PSB). Em suas palavras, ele ainda tem muita contribuição para dar ao Ceará e que deve ser candidato à reeleição na chapa governista.
"O Cid é um grande quadro, grande liderança, ao meu ver ele deveria e deve ser o candidato ao Senado, por toda a sua força, por toda a sua contribuição no nosso Estado e muito mais que pode contribuir. É uma pessoa estratégica, a qual eu tenho muito respeito e que já contribuiu muito para o nosso Estado e que com certeza vai contribuir muito mais", disse.
Prosseguiu: "Não tem hoje um nome melhor, testado, com recall, com trabalho, acho que o Cid deve ser sim o candidato e é fortíssimo candidato".
Tudo sobre os bastidores políticos do Ceará. Acesse minha página
e clique no sino para receber notificações.