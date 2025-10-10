Jade deve concorrer a deputada federal

Foto: Samuel Setubal ￼JADE Romero (MDB), vice-governadora do Ceará

Os olhares da política cearense estão voltados principalmente para as disputas pelas duas vagas do Senado Federal, que envolvem um imbróglio de quase uma dezena de postulantes até o momento, mas pouco se tem falado sobre a vice-governadoria, hoje ocupado por Jade Romero (MDB).

Longe de ter sido a primeira opção para compor a chapa com Elmano de Freitas (PT), Jade se prepara para uma eleição ao Legislativo concorrendo ao cargo de deputada federal em 2026.

João Bosco, em sua música cheia de metáforas intitulada "Jade" diz "vou te eleger", promessa que alguns partidos fazem à vice-governadora a fim de trazê-la para os seus quadros.

Leia mais Caso Jade Romero: ataque à política e à mulher Sobre o assunto Caso Jade Romero: ataque à política e à mulher

Partidos de olho

Jade está no MDB, partido que cobiça uma vaga de senador com Eunício Oliveira, muito mais interessado na cadeira da Casa Alta do que a de vice. PT, PSB, PSD, Republicanos já fizeram convite para filiação. O PDT também disponibilizou a sigla de forma mais informal.

Trunfos

Além do posto de vice-governadora, Jade é secretária da Proteção Social do Estado, uma pasta importante e com um dos maiores orçamentos.

Em 2024, ela ganhou protagonismo ao se tornar a principal voz feminina pró-Evandro Leitão (PT) na eleição para prefeito de Fortaleza. Tomou também uma corajosa iniciativa de encabeçar discurso em favor do candidato em meio a uma polêmica com a torcida do Fortaleza Esporte Clube, cujo CEO é o seu marido, Marcelo Paz.

Leia mais Jade Romero: Mulheres e a economia do cuidado

Falas de Jade Romero sobre 2026 causam ruído com Eunício Sobre o assunto Jade Romero: Mulheres e a economia do cuidado

Falas de Jade Romero sobre 2026 causam ruído com Eunício

Projeto acima

O que se ouve é que Romero não fará objeção a ser preterida no posto de vice-governadora. Ela tem ciência de que o arco de alianças do governador hoje é maior do que em 2022 e é preciso acomodar grande figurões e líderes de partidos.

E quem ficaria, então, com a vice? PSB de Cid Gomes — já pensando na sucessão de Elmano em 2030 —, e Chagas Vieira (sem partido), secretário-chefe da Casa Civil, são os mais cotados.

Aliados ou não?

Júnior Mano (PSB) e Moses Rodrigues (União) votaram contra o Governo Federal na Medida Provisória (MP) que trata da taxação de bets e super-ricos. Os dois são pré-candidatos a senador pela base estadual no Ceará.

Mano era do PL até o ano passado e tanto ele como Moses fizeram campanha aberta para o ex-presidente Jair Bolsonaro. São nomes confiáveis para passarem oito anos no Senado integrando a base? Membros do governo dizem ter mais convergência do que divergência com o União Brasil. Mas ne pergunto: quais são as outras pautas alinhadas? Anistia? PEC da Blindagem?

Leia mais Pré-candidatos aliados votam contra Lula na Câmara Sobre o assunto Pré-candidatos aliados votam contra Lula na Câmara

Pinga-fogo

Com mais de uma semana aberta, as galerias da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) estão registrando baixo público///O Avante seguirá com rodízios na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) entre os vereadores///A expectativa é que o sétimo suplente possa assumir até o ano que vem



