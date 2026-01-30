Câmara de Vereadores terá nova sede, no Centro

Guilherme Gonsalves escreve sobre política cearense com foco nas atuações Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) e Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), mostrando os seus bastidores desdobramentos no jogo político e da vida do cidadão. Repórter de Política do O POVO, setorista do Poder Legislativo, comentarista e analista. Participou do programa Novos Talentos passando pelas editorias de Audiência e Distribuição e Economia, além de Política. Também escreve sobre cinema para o Vida&Arte
Será anunciado na manhã deste sábado o local da nova sede da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor). O presidente da Casa, vereador Leo Couto (PSB), divulgará neste sábado, 31, às 9 horas, onde irá ficar o Poder Legislativo munciipal. O anúncio ocorrerá durante a edição do Nossa Casa é de Todos, no Passeio Público, com as presenças de Evandro Leitão (PT) e Elmano de Freitas (PT).
Leo Couto já havia afirmado que buscava um local no Centro, próximo a Praça do Ferreira. Não por acaso, o anúncio ocorre na edição do Nossa Casa é de Todos naquela região da cidade. O programa leva serviços e atividades da Câmara para diferentes pontos de Fortaleza.
O lugar da nova Câmara ficará na parte mais antiga e histórica do Centro, quase em frente ao próprio Passeio Público, na avenida Leste Oeste, próximo à Secretaria da Fazenda do Estado.
O retorno do Poder Legislativo ao Centro é citado por Couto como presente nos 300 anos de Fortaleza e faz parte de um projeto de revitalização do tradicional bairro da capital cearense.