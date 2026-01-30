Logo O POVO+
Câmara de Vereadores terá nova sede, no Centro
Foto de Guilherme Gonsalves
O retorno do Poder Legislativo ao Centro é citado por Leo Couto como presente nos 300 anos de Fortaleza e faz parte de um projeto de revitalização do tradicional bairro da capital cearense
Fachada da Câmara Municipal de Fortaleza, no bairro Engenheiro Luciano Cavalcante (Foto: FÁBIO LIMA)
Será anunciado na manhã deste sábado o local da nova sede da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor). O presidente da Casa, vereador Leo Couto (PSB), divulgará neste sábado, 31, às 9 horas, onde irá ficar o Poder Legislativo munciipal. O anúncio ocorrerá durante a edição do Nossa Casa é de Todos, no Passeio Público, com as presenças de Evandro Leitão (PT) e Elmano de Freitas (PT).

Leo Couto já havia afirmado que buscava um local no Centro, próximo a Praça do Ferreira. Não por acaso, o anúncio ocorre na edição do Nossa Casa é de Todos naquela região da cidade. O programa leva serviços e atividades da Câmara para diferentes pontos de Fortaleza.

O lugar da nova Câmara ficará na parte mais antiga e histórica do Centro, quase em frente ao próprio Passeio Público, na avenida Leste Oeste, próximo à Secretaria da Fazenda do Estado.

O retorno do Poder Legislativo ao Centro é citado por Couto como presente nos 300 anos de Fortaleza e faz parte de um projeto de revitalização do tradicional bairro da capital cearense.

Chegou a ser prevista a mudança para o Lord Hotel, ao lado do Theatro José de Alencar. O prédio tombado chegou a ter a cessão pelo Estado para o Município aprovada pela Assembleia Legislativa, em 2019. Mas, em 2024, o Município devolveu o edifício ao Estado. A Câmara, na época, informou que o restauro se tornou inviável economicamente.

