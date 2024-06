Novo SSPDS promete "saturação" do crime

Foto: FÁBIO LIMA Roberto Sá é o secretário da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará

Recém-chegado à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Roberto Sá promete "saturação" do crime a partir do mapeamento das áreas mais violentas do Estado, como forma de asfixiar as facções e reduzir índices de homicídios. Em conversa com a coluna logo depois da reunião com o governador Elmano de Freitas (PT) no último sábado, 8, o delegado federal assegurou: "Onde a bandidagem se insurgir, aumentaremos muito a presença policial". Segundo ele, há um ponto de partida nessa estratégia: "Reforçaremos a ação nas ruas, multiplicaremos a presença policial nos locais mais violentos e não abriremos mão de dar mais segurança à população cearense. Faremos uma saturação". O secretário também afirmou já ter pedido incremento no contingente policial para fazer frente ao desafio. "Solicitei reforço da tropa e mais condições de trabalho. O governador garantiu que não faltará", reiterou.

Novas medidas para a Segurança

O novo chefe da SSPDS antecipou ainda que, "nos próximos dias", vai anunciar, "junto com o governador, uma série de ações de combate ao crime". De acordo com ele, trata-se, em síntese, de "mais policiais, mais viaturas e mais armamentos", de maneira que a presença da PM no espaço público se intensifique. A intenção desse movimento é recuperar o espaço perdido para os grupos que atuam à margem da lei. "Defendo e defenderei sempre a legalidade", acrescentou Sá, "mas nossa ação será cada vez mais forte e implacável no combate à criminalidade". Como a coluna havia informado, essa mudança se encaixa na nova diretriz para a pasta definida pelo governador Elmano, que passou a adotar discurso mais duro desde a queda do ex-secretário Samuel Elânio.

O abacaxi do terreno do São Pedro

SPU colocou placa no terreno onde ficava o Edifício São Pedro Crédito: FCO FONTENELE

Secretário da Infraestrutura (Seinf) da Prefeitura de Fortaleza, Samuel Dias demonstrou preocupação com a cessão do terreno do antigo edifício São Pedro para a Universidade Federal do Ceará (UFC), que planeja no local um centro cultural integrado ao futuro Campus Iracema. "Imagino que deva haver uma questão jurídica entre os proprietários e a Superintendência do Patrimônio da União. Já tínhamos devolvido o terreno. A gente fica aqui preocupado com o provável imbróglio jurídico", avaliou Dias. Conforme o gestor, a administração do prefeito José Sarto (PDT), que se encarregou de demolir o prédio, já tinha encerrado "a intervenção no terreno na quinta", repassando o bem "para o condomínio proprietário".

O risco do calote

Em seguida, Dias explicou que, no processo de derrubada, o Executivo "havia finalizado um acordo para ressarcimento da Prefeitura" pelos custos das obras no local. O compromisso, já assinado, "prevê pagamento em parcelas e garantias reais dos proprietários". Ele pondera, todavia: "Provavelmente não vai ser tão simples receber mais dos proprietários, embora tenha documento e esteja assinado. Nossa preocupação é que a gente acabou de resolver um problema e isso embola de novo. Gera uma nova linha de incerteza numa coisa que parecia se encaminhar para uma solução".

Grupo de LL vai apoiar Evandro

A deputada federal Luizianne Lins (PT) reuniu seu grupo político na última sexta, 7, para instituir uma comissão provisória do bloco. Dela fazem parte 13 pessoas, entre as quais LL. Embora o apoio a Evandro Leitão não tenha sido formalmente discutido no encontro, é certo que o grupo da ex-prefeita vai apoiar a candidatura do pré-candidato do PT à Prefeitura. Pessoalmente, no entanto, Luizianne deve se manter afastada do cenário em Fortaleza, dedicando-se mais à campanha de Waldemir Catanho à Prefeitura de Caucaia.