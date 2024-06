O maior desafio de Evandro Leitão

Foto: Yuri Allen/Especial para O Povo Pré-candidato para a prefeitura Evandro Leitão

Nome do bloco "camilista" para a disputa pela Prefeitura de Fortaleza, o deputado estadual Evandro Leitão (PT) passa por uma espécie de teste precoce de sua capacidade gerencial e de resposta a problemas emergenciais. O incêndio da última semana no prédio do Legislativo, mesmo sem vítimas, deve expor o presidente da casa a um escrutínio popular que antecede à corrida eleitoral em si, fato que deverá ser explorado por seus adversários. Daí certa ligeireza nos atos de Evandro, cioso que está de que o sucesso ou fracasso em lidar com o episódio pode lhe assegurar dividendos ou criar dificuldades para sua caminhada até o Paço. Ao deputado, que promete concluir as obras de recuperação da Alece em tempo brevíssimo, interessa apresentar-se como gestor competente para conduzir bem o ente público neste momento, de maneira a se cacifar como pretendente à sucessão levando adiante o restabelecimento estrutural.

Um olho no peixe e outro no gato

Para tanto, dois desafios imediatos se apresentam ao petista: guardar absoluta transparência nas intervenções e na elucidação do caso, de resto importante inclusive para reduzir a margem em que possa prosperar qualquer tipo de boataria, tão frequente às vésperas de uma eleição; e, ao mesmo tempo, manter-se presente às articulações políticas, que entram desde agora, a menos de um mês das convenções, em fase de muita tensão. Dividido entre o zelo pela reconstrução do plenário da Assembleia e as costuras para a formação de sua chapa, Evandro vai ter de se virar nos trinta, tudo isso enquanto auxilia o governador Elmano de Freitas (PT) a debelar outro incêndio, este de maior proporção, mas na segurança pública.

A resposta de Elmano

A guinada de Elmano na SSPDS e em seu discurso público se seguiu a uma previsível réplica do crime organizado, que, em ações que parecem em algum nível orquestradas, apostou na tentativa de encurralar o Estado - não apenas a gestão, como a arenga eleitoral parece querer sugerir. Afinal, quando uma chacina transcorre em equipamento público num bairro populoso de Fortaleza, houve uma falha compartilhada em muitos níveis: do federal, passando pelo estadual, ao municipal. É uma dessas situações que, de tão graves, deveriam naturalmente desautorizar qualquer palavrório leviano cuja única finalidade é faturar com a desgraça. Não é o que se vê. Obviamente que há um grau inevitável de contaminação do ambiente por força da proximidade de outubro, mas não custa apelar aos incumbentes para que, diante das circunstâncias e dessa escalada de barbaridades, tentem se portar à altura do tamanho do impasse social que representa o avanço da violência no patamar que se registrou nos últimos dias.

Os mais influentes na Câmara

Um dos capítulos da edição de 2024-2025 do Anuário do Ceará, o ranking dos vereadores mais influentes de Fortaleza confirma cenários esperados, como a liderança de Gardel Rolim (PDT) pelo segundo ano seguido, com 22 votos. Afinal, trata-se do presidente do Legislativo. A ele se seguem os também pedetistas Paulo Martins, vice-presidente da mesa, em segundo lugar (10 votos), e o líder do governo Iraguassu Filho, com sete, no terceiro. Empatados em quinto, estão dois dos parlamentares mais vocais: Adail Jr. (PDT) e Gabriel Aguiar (Psol), com cinco votos, numa mostra de que exposição nem sempre é traduzida em influência. A vereadora mais bem posicionada é Ana Paula Farias (PSB). Cotada para vice de Evandro, ocupa a sexta colocação. Outra sondada como vice, mas de José Sarto (PDT), a vereadora Cláudia Gomes (PSDB) aparece em oitavo, com dois votos. A lista completa, inclusive com os suplentes, pode ser lida na edição do Anuário, cujo lançamento oficial está marcado para o próximo dia 1º/7.

