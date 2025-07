O erro de cálculo de Trump e Bolsonaro

Foto: Brendan Smialowski / AFP Jair Bolsonaro e Donald Trump

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) calibrou mal a estratégia de recorrer ao aliado Donald Trump para pressionar o STF e o Congresso por anistia.



Em tese, talvez parecesse acertada a decisão de impor sanções tarifárias caso o Brasil não aprovasse uma salvaguarda ampla e irrestrita, incluindo-se o ex-mandatário, que assim se veria livre da condenação.



Também deve ter soado razoável adotar esse tom imediato e urgente de Trump, com palavras escritas em caixa alta e repletas de exclamações ao final de cada frase.



Na prática, porém, o que se viu foi o contrário: Lula surfou na onda, recobrando popularidade, com direito a novo slogan, e Bolsonaro terminou a manhã desta sexta-feira, 18, usando um novo adereço, a tornozeleira eletrônica.



O que deu errado? A esta altura, sobretudo para Bolsonaro, interessa pouco entender as razões pelas quais essa ofensiva, que no papel tinha tanto potencial (POV: não tinha), acabou se mostrando desastrada, como quase tudo que sai da cabeça de Eduardo Bolsonaro, espécie de Zambelli de calça.

Importa aqui é compreender os recados do STF com a operação de hoje. Basicamente, o ministro Alexandre de Moraes deixou claro que as ameaças comerciais de Trump não irão surtir efeito sobre o julgamento de Bolsonaro e demais réus na ação que tramita na corte.



Segundo, que o Supremo não deve tolerar essa jogada mais do que ensaiada entre os Bolsonaro para constranger Judiciário, Executivo e Legislativo.



Terceiro, que a hipótese de fuga de Bolsonaro foi neutralizada no nascedouro, agora com a execução de medidas cautelares, como recolhimento domiciliar, proibição de acesso às redes e de manter conversas com Eduardo, além da impossibilidade de se aproximar de embaixadas, inclusive a da Hungria, cujas dependências Bolsonaro já conhece.



