André Fernandes pede "um minuto de aplauso" por matança no Rio

Foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados André Fernandes defendeu na Câmara o incentivo à ação policial

O deputado federal André Fernandes (PL) pediu um minuto de aplauso durante sessão na Câmara nesta quarta-feira, 29, pelos mais de 100 mortos em operação no Rio de Janeiro.



Segundo ele, como os parlamentares já tinham homenageado os quatro policiais vítimas com um minuto de silêncio, restava agora celebrar o resultado da ação, que só não foi perfeita porque havia baixas entre agentes de segurança.



Em seguida, Fernandes e outros mandatários do PL e de legendas de direita aplaudiram a megaoperação do governador Cláudio Castro (PL), para quem a iniciativa foi um sucesso.

Batizada de Contenção, a investida das polícias Militar e Civil do Rio contra o Comando Vermelho, levada a cabo nos complexos do Alemão e da Penha, já superou o massacre do Carandiru em número de mortos.



Dias atrás, Fernandes chegou a sugerir premiação para policial que matar suspeitos de envolvimento com facções.

