André Fernandes pede "um minuto de aplauso" por matança no Rio
Henrique Araújo é jornalista e doutorando em Sociologia pela Universidade Federal do Ceará (UFC), com mestrado em Sociologia (UFC) e em Literatura Comparada (UFC). Cronista do O POVO, escreve às quartas-feiras no jornal. Foi editor-chefe de Cultura, editor-adjunto de Cidades, editor-adjunto de Política e repórter especial. Mantém uma coluna sobre bastidores da política publicada às segundas, quintas e sextas-feiras.
André Fernandes pede "um minuto de aplauso" por matança no Rio
Batizada de Contenção, a investida das polícias Militar e Civil do Rio contra o Comando Vermelho, levada a cabo nos complexos do Alemão e da Penha, já superou o massacre do Carandiru
O deputado federal André Fernandes (PL) pediu um minuto de aplauso durante sessão na Câmara nesta quarta-feira, 29, pelos mais de 100 mortos em operação no Rio de Janeiro.
Segundo ele, como os parlamentares já tinham homenageado os quatro policiais vítimas com um minuto de silêncio, restava agora celebrar o resultado da ação, que só não foi perfeita porque havia baixas entre agentes de segurança.
Em seguida, Fernandes e outros mandatários do PL e de legendas de direita aplaudiram a megaoperação do governador Cláudio Castro (PL), para quem a iniciativa foi um sucesso.
Batizada de Contenção, a investida das polícias Militar e Civil do Rio contra o Comando Vermelho, levada a cabo nos complexos do Alemão e da Penha, já superou o massacre do Carandiru em número de mortos.
Dias atrás, Fernandes chegou a sugerir premiação para policial que matar suspeitos de envolvimento com facções.
Política como cenário. Políticos como personagens. Jornalismo como palco. Na minha coluna tudo isso está em movimento. Acesse minha página
e clique no sino para receber notificações.