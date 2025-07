Fortaleza será o representante cearense na Copa Maria Bonita

Foto: João Moura/Fortaleza EC O time feminino do Fortaleza subiu recentemente para a Série A1 do Brasileirão.

O Fortaleza irá disputar a Copa Maria Bonita 2025 como representante cearense na competição. Conforme apurado pela coluna, as Leoas do Pici foram as convidadas para a primeira edição do torneio e aceitaram o convite, estando nos trâmites finais para que a confirmação do grupo tricolor como uma das equipes participantes seja oficializada.

O torneio nordestino de futebol feminino ocorrerá em Pernambuco entre os dias 2 e 11 de outubro, e irá reunir um representante de cada estado na região nessa primeira edição. Esses nove times serão divididos em um 3 grupos — de 3 times cada — e, ao final da primeira fase, se classifica para as semifinais os líderes de cada chaveamento e o melhor segundo colocado geral.

+ Leia também: Por que ainda é preciso pedir o básico, Conmebol?



Já estão oficialmente confirmados o Sport-PE, o Confiança-SE, o CRB-AL e o Botafogo-PB. Com a adição do Fortaleza, a Federação Pernambucana de Futebol, organizadora da competição, deve ainda oficializar participações do Bahia, do ABC-RN, do River-PI e do Sampaio Corrêa-MA.

A competição, que foi formulada em 2022 e sairá do papel em 2025, irá ocorrer com apoio da CBF e do Governo de Pernambuco e já possui transmissões fechadas. Os jogos serão exibidos pela TV Globo, tanto em canal aberto quanto no Sportv e no Globoplay, e também no Nosso Futebol e no canal do Youtube GOAT.

+ Leia também: Apoio da torcida do Fortaleza fez total diferença no jogo do acesso