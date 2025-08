Ceará pausa atividades da base do feminino por redução de custos

Foto: Wellerson Gomes/Ceará SC Base do Ceará teve atividades pausadas após título do Cearense Sub-17.

A comemoração do título do Campeonato Cearense Feminino Sub-15 durou pouco para as jogadoras do Ceará. Dias após o triunfo diante The Blessed, as atletas foram informadas que o clube pausaria as atividades da base para o restante da temporada.

Conforme apurado pela coluna, o movimento foi aplicado por redução de custos. Com todos os torneios de base da modalidade já disputados em 2025, o time alvinegro optou pela pausa para concentrar o investimento mensal que iria para base — cerca de R$ 30 mil/mês — no time profissional adulto.

O principal intuito é reforçar o grupo em busca do tricampeonato estadual. Internamente, o Alvinegro de Porangabuçu entende após a eliminação precoce no Brasileirão Feminino A3 que é preciso ir ao mercado para formar uma equipe de fato competitiva para o Estadual.

O clube avalia a necessidade de contratação de seis ou sete atletas para o certame cearense, o que deverá ser feito com o valor que seria utilizado na base. Nem todas as atletas da base foram dispensadas, no entanto. Nove jogadoras que fizeram parte do Brasileirão Sub-20 foram integradas ao time profissional adulto.

O Campeonato Cearense Feminino Adulto deverá ser disputado entre os meses de setembro e novembro. O Ceará vai em busca do tricampeonato inédito no estadual e de, com mais um título conquistado, igualar com o Caucaia no topo da lista de maiores campeãs do torneio. (Com Horácio Neto)