Izolda prefere ser a 02 do ministério do que a 01 de Sobral

Foto: FERNANDA BARROS IZOLDA Cela se desincompatibiliza do cargo de secretária executiva do Ministério da Educação (MEC)

Tida pelo PSB como favorita para a sucessão de Ivo Gomes na prefeitura de Sobral, Izolda Cela faz outros planos. A secretária-Executiva do Ministério da Educação prefere ficar onde está do que participar do processo eleitoral. "Eleição é sempre difícil, sempre muito cansativo", apontou a ex-governadora.

O motivo, porém, não é só este. Izolda está realizada e feliz com o trabalho que faz no MEC. Ela realiza o sonho da vida: conseguir impactar positivamente na educação do País. A liberdade e a importância dadas pelo presidente Lula à pasta também mexem com o coração da educadora.

Uma coisa é certa: Izolda vai deixar o MEC, mesmo que temporariamente, em junho. A pedido do partido, ela vai se desincompatibilizar para ter a prefeitura como opção. Um dos arranjos fofocados em Brasília colocava a presidente do FNDE, Fernanda Pacobahyba, no lugar de Izolda, mas Fernanda já rejeitou a possibilidade. "Eu apostaria que a Izolda não sai do MEC. E eu amo o FNDE, parem de me tirar de lá", disse sorrindo.

André Figueiredo vai liderar maioria na Câmara

André Figueiredo voltou a ser líder na Câmara dos Deputados. Desta vez, ele assume a liderança da Maioria, que reúne PDT, União Brasil, PP, Avante, Solidariedade, PRD, MDB, PSD, Republicanos, Podemos, PT, PCdoB, PV, PSB, Psol e Rede. Ao todo, são 397 parlamentares que vão votar sob a batuta de Figueiredo. Aliás, a indicação do nome partiu desses mesmos deputados.

A mudança é, também, uma articulação feita com o presidente da Câmara, Arthur Lira. André é próximo de Lira e tem a confiança do presidente. Após as mudanças de líderes no início deste ano, Arthur Lira se viu desafiado por parte de alguns novos representantes dos partidos. André chega, também, para apaziguar o colegiado.

Contou, também, a favor do deputado cearense o poder de articulação dentro da casa. André tem experiência no trato com parlamentares e consegue dialogar com a maior parte dos deputados. O trânsito fácil é um dos trunfos de André Figueiredo para vencer o desafio. "Continuarei me dedicando em prol de um trabalho eficaz no parlamento", destacou o líder.

Espionagem a Dayany preocupa Câmara

Após a descoberta de câmeras no flat onde a deputada Dayany Bittencourt estava hospedada, deputados e senadores ficaram com a orelha em pé. É que o Golden Tulip é a hospedagem mais procurada entre os parlamentares que não têm apartamento funcional.

Ao todo, o Congresso Nacional dispõe de 527 imóveis, mas menos de 400 estão aptos a deputados e senadores. Com isso, quase 200 parlamentares usam o direito ao auxílio-moradia, que varia de R$4200 a R$5500. Há o receio de que outros parlamentares tenham sido espionados.

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, já acionou as polícias Federal e Legislativa para investigar o caso com Dayany e procurar novas câmeras. O caso é tratado com cuidado pela Câmara.

Leia mais Dayany confirma que Lira acionou PF

Perguntas ainda por responder sobfre as câmeras no apartamento da deputada Dayany

Veja o que dizem os laudos sobre câmeras escondidas no apartamento de Dayany Sobre o assunto Dayany confirma que Lira acionou PF

Perguntas ainda por responder sobfre as câmeras no apartamento da deputada Dayany

Veja o que dizem os laudos sobre câmeras escondidas no apartamento de Dayany