Deputados cearenses trabalham por recursos para o Rio Grande do Sul

Foto: Agência Câmara AJ Albuquerque, deputado federal

Brasília inteira se mobilizou para ajudar o Rio Grande do Sul durante a maior tragédia climática da história do estado. Entre os parlamentares que mais trabalharam pelos gaúchos estão Danilo Forte e AJ Albuquerque. O primeiro apresentou Projeto de Lei com regime de urgência para destinar R$ 400 milhões, referente à parcela do resultado da comercialização de energia de Itaipu que cabe ao Brasil. A medida ainda vai ser analisada no Congresso Nacional.

Já o deputado AJ Albuquerque foi o responsável por inserir no texto do Projeto de Lei do Congresso Nacional (PLN) o artigo que dá prioridade no recebimento de emendas parlamentares a estados em situação de calamidade pública. “É um esforço coletivo. O governo vai enviar recursos e nós estamos trabalhando para garantir que os parlamentares do Rio Grande do Sul também possam atender às demandas dos prefeitos”, apontou AJ Albuquerque.

O também deputado Célio Studart está no Rio Grande do Sul para ajudar nos salvamentos de animais. Ele e a equipe, formada por 4 veterinários, já resgataram mais de 10 bichinhos.

Camilo Santana sai em defesa do Consórcio Nordeste

Foto: FÁBIO LIMA Ministro da educação, Camilo Santana

Durante o evento “Juros por Educação”, o ministro da Educação, Camilo Santana, apontou para a necessidade dos estados que não estão superendividados também receberem benefícios do Governo Federal. Isso porque o Ministério da Fazenda ofereceu às Unidades da Federação que estão em débito com a União uma redução nos juros da dívida de até 2% ao ano para os estados que aumentarem as matrículas no ensino médio.

A maior parte dos endividados está nas regiões Sul e Sudeste. Os estados do Nordeste, via Consórcio Nordeste, pediram tratamento igualitário ao governo e, em ofício, solicitaram o aumento do Fundo de Participação dos Estados ou o alongamento do parcelamento de dívidas com instituições financeiras. Camilo defendeu a ideia. “É claro que é preciso olhar para todos os estados. Precisa ter algum estímulo para os estados que não têm dívidas suficientes para ter o benefício”, disse o ministro, que garantiu uma conversa com o colega de Esplanada. “É um tema que vamos ter que conversar, e o ministro Haddad vai bater o martelo”, concluiu.

O Governo Federal se comprometeu a responder à demanda do consórcio até o fim de maio.

Mauro Filho viaja aos EUA para tratar de juros e reforma tributária

O convite foi feito pelo evento Summit Brasil - Estados Unidos, que vai tratar sobre o impacto da taxa de juros americana em todo o mundo, principalmente na economia brasileira. Mauro viaja para Nova Iorque no dia 13 de maio e participa como debatedor. “Me sinto muito honrado pela lembrança, fico feliz com o reconhecimento”, pontuou.

O parlamentar também vai debater a regulamentação da reforma tributária durante a reunião do Grupo de Líderes Empresariais (LIDE). Mauro Filho foi indicado para fazer parte do Grupo de Trabalho que vai trabalhar o primeiro projeto de lei que vai detalhar a reforma de tributos sobre o consumo. Falta apenas o presidente da casa, Arthur Lira, designá-lo.