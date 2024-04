Lira x Padilha é problema gigante para Guimarães

Foto: Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados DEPUTADA federal Fernanda Pessoa (UB)

Logo após a batalha travada na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados, José Guimarães pegou o telefone, discou o número e informou. “Padilha, ficou 39 a 25. Isso, pra nós. 39 a 25”. O líder do governo na Câmara se referia à votação que aprovou, dentro da comissão, a manutenção de Chiquinho Brazão na cadeia. Mais tarde, o plenário da casa confirmou o parecer dado pela CCJ, com 277 votos.

Apesar do contato entre os dois ser diário, quase que ininterrupto, a simples ligação de Guimarães para Padilha mostrava o interesse do ministro palaciano na votação. Por mais que Anielle Franco, irmã de Marielle, seja ministra do governo Lula, não estava em pauta um projeto do Governo Federal.

O fato do governo ter se envolvido para manter Brazão na prisão deixou Arthur Lira enfurecido. Não pelo fato de Lira querer Chiquinho Brazão solto, mas pelo princípio da separação dos poderes. O presidente da Câmara disse a aliados que essa era uma decisão exclusiva do parlamento. O envolvimento do Palácio do Planalto e ter sido pintado como avalista da soltura de Brazão fez Lira dar patadas a rodo, principalmente em Alexandre Padilha.

Próximo de Padilha e amigo pessoal de Lira, Guimarães vai ter ainda mais trabalho, agora. Não que precise unir os dois, mas o ataque do presidente da Câmara ao ministro será lembrado a cada votação na casa. A bomba pode cair no peito de Guimarães, que, ao contrário de Lula e do PT, não saiu em defesa do ministro Padilha.

Fernanda Pessôa diz que foi difícil votar pela soltura de Brazão

Poucas horas antes da votação, o líder do União Brasil na Câmara dos Deputados, Elmar Nascimento, se reuniu com os parlamentares da sigla que fazem parte da CCJ, entre eles Danilo Forte e Fernanda Pessoa. O recado foi dado: o partido vai votar pela soltura de Brazão.

Danilo embarcou e orientou o partido. “A prisão é inconstitucional”, defendeu o deputado. Fernanda votou igual, mas garantiu que não foi fácil. Ela contou com uma consultoria jurídica e seguiu o que Elmar pediu. “A orientação conta muito. Foi um voto muito difícil, confesso, mas sou fiel ao partido”, disse.

A surpresa ficou por conta do voto contrário de Dayany Bittencourt, que votou por manter Brazão preso. “A justiça é para todos”, publicou.

Girão convida Elon Musk para ir ao Senado

Foto: FCO FONTENELE Senador Eduardo Girão

O líder do Novo no Senado, Eduardo Girão, com a ajuda do colega Jorge Kajuru, convidou Elon Musk para participar de uma audiência no Senado Federal. Ele não precisa ir, claro, pode ser por chamada de vídeo. Questionado por este colunista se não foi um requerimento exagerado, Girão dividiu a responsabilidade com Kajuru. “No meu requerimento oficial não tinha o Elon Musk, mas já que ele quis incluir eu achei ótimo”, afirmou.

Durante a semana, o senador cearense usou a tribuna do Senado Federal para mandar uma mensagem ao bilionário e dono da rede social X. Girão falou em inglês e agradeceu. “Falo do plenário do Senado deste país para agradecer pelo seu suporte à liberdade de expressão no Brasil. Suas posições contra decisões autoritárias são um reforço para o retorno da democracia no Brasil”, discursou o senador, que concluiu com um sonoro “Thank you very much, mr. Elon Musk”, (trad: muito obrigado, sr. Elon Musk).