Lula elogia Pacobahyba, que deve ser candidata em 26

Foto: JÚLIO CAESAR FERNANDA Pacobahyba, presidente do FNDE

O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) realizou evento para discutir a qualidade da merenda das escolas brasileiras. O Encontro Nacional do Programa de Alimentação Escolar ganhou atenção especial do presidente Lula, que participou da abertura do encontro e rasgou elogios à organização e à presidente do órgão, Fernanda Pacobahyba.

“Essa menina é boa, viu. E executa. Ela trabalha, mesmo”, disse Lula, nos bastidores do evento. Fernanda Pacobahyba se filiou ao PSB na última semana e também recebeu muitos elogios do senador Cid Gomes, que cogita lançar o nome de Fernanda ao Governo do Ceará em 2030, para suceder Elmano de Freitas.

Antes, Cid, Fernanda e o ministro da Educação, Camilo Santana, vão discutir qual cargo a presidente do FNDE vai concorrer nas próximas eleições. “Vamos aguardar quais que vão ser as necessidades de composição para 2026. E a partir daí, aquele espaço em que nós possamos avaliar que o meu trabalho possa ser importante, eu topo. É uma construção que ainda vai vir e política é instante”, afirmou Pacobahyba.

Hugo Motta foi o indicado de Arthur Lira à presidência da Câmara dos Deputados, mas vai mudar completamente o estilo de governança do antecessor. Em reunião de líderes nesta segunda-feira, Motta informou que vai restringir os projetos em regime de urgência e publicar a pauta do plenário da Câmara sempre com uma semana de antecedência. Para irem a plenário, os projetos precisam ter relatório publicado 8 dias antes da votação.

A medida ganhou apoio dos parlamentares cearenses que compõem o colégio de líderes. Vice-líder do governo, o deputado Mauro Benevides Filho comentou que as sessões não vão mais durar até tarde da noite. A ideia do colegiado é estabelecer o horário de 20 horas como teto das sessões. “Regime de urgências apenas em casos excepcionais, acordado com os líderes… enfim, matérias que precisam, realmente, de urgência. Ele quer reforçar as comissões”, avaliou positivamente o deputado do PDT.

Hugo Motta quer levar para a Câmara o estilo de governar de Rodrigo Pacheco, ex-presidente do Senado Federal. Pacheco aumentou a eficiência do Senado dando previsibilidade às votações. A medida, também, dá transparência para as casas legislativas, já que será possível que jornalistas e a população saibam o que será votado e qual é o parecer do relator com antecedência. Com Lira, não foram poucas as vezes em que o relatório foi apresentado durante a sessão que fora planejada 15 minutos antes.

Luiz Gastão, vice-líder do PSD, também gostou das mudanças propostas. “Que a gente retome os trabalhos, pois será um ano de trabalhos intensos. E vamos debater muitos projetos de forma presencial, o que vai melhorar o nível das discussões”, opinou.

Por falar em Gastão…

…o deputado endossou as críticas feitas pelo presidente do PSD, Gilberto Kassab, ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Kassab chamou Haddad de fraco; Gastão concorda. “Ele é fraco no momento em que ele não consegue conter os gastos e se impor entre os outros ministérios com relação à execução orçamentária. E a alta da taxa de juros ocorre por causa dessa desconfiança do mercado. O País tem melhor arrecadação e aumentou o PIB, mas muito mais pela iniciativa privada do que pelo governo. O governo está atrapalhando”, avaliou o presidente do PSD no Ceará.