PDT racha, flerta com saída, mas fica na base de Lula

Foto: FCO FONTENELE/O POVO CÉLIO STUDART é deputado federal

O Brasil teve a experiência 'PDT do Ceará' na crise do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS). A nível nacional, a sigla sempre foi governista e fiel ao presidente Lula. Os 17 deputados e os 3 senadores sempre votam com o Governo, mas bastou uma crise e a iminência da demissão de Carlos Lupi que as duas alas do partido deram o ar da graça.

A ala cirista mais radical queria a saída do partido da base do governo. Eram poucos, mas barulhentos e chegaram a preocupar o Palácio do Planalto. A ala governista falava em negociar saídas. Sabiam do desgaste de Lupi e que a manutenção dele no ministério seria ruim para as imagens dele e do partido. Se mantiveram na base do governo, seguraram o ministério - agora com Wolney Queiroz - e pedem mais espaço.

Célio quer cadeia para quem der golpe em idoso

O deputado Célio Studart (PSD-CE) apresentou projeto de Lei que criminaliza a concessão de empréstimos sem autorização expressa do consumidor e aumenta as penas quando as vítimas forem aposentados, pensionistas, servidores públicos ou alimentandos. "Estamos acompanhando casos absurdos em que essas instituições, com má fé, se valem da falta de habilidade de idosos com o uso de aplicativos e a internet, bem como leniência dos órgãos responsáveis pelas políticas públicas", afirma Célio

O texto foi escrito em parceria com o deputado Reginaldo Lopes (PV-DF) e determina que a contratação do crédito consignado tenha formalidade reforçada, com a responsabilização direta de funcionários de instituições financeiras que participem das fraudes.

Disputa pela presidência do União Progressista

A federação União Progressista abriu os trabalhos com discursos próximos, indicando parceria. As disputas internas, porém, já indicam que a união não pode ser tão grande assim. Em âmbito nacional, esperava-se que a federação fosse presidida pelo ex-presidente da Câmara dos Deputados Arthur Lira. O comando, porém, ficou na mão de Antônio Rueda, presidente do União Brasil, e o fato enfureceu Lira.

Em São Paulo e no Rio de Janeiro, a presidência da federação é disputada na briga. No Ceará, não há confusão, mas haverá disputa. A deputada Fernanda Pessoa já oficializou o nome dela, mas outros parlamentares agem nos bastidores para assumir o comando. Os cinco deputados federais de União e PP (Pessoa, AJ Albuquerque, Danilo Forte, Moses Rodrigues e Dayany Bittencourt) devem se reunir esta semana para definir o comando.

23 deputados em 2027

A bancada cearense vai ganhar uma nova cadeira para a próxima legislatura. A partir desta terça-feira, o Congresso Nacional vota o projeto de Lei que aumenta o número de deputados federais de 513 para 527 e, com isso, o Ceará vai passar a ter 23 parlamentares na Casa Baixa.

O aumento se dá pelo crescimento da população indicado pelo Censo de 2022. O Supremo Tribunal Federal (STF) ordenou a redistribuição de vagas, mas os estados que perderiam representatividade torceram o nariz. Coube ao presidente Hugo Motta dialogar com o STF, que aceitou as 14 novas vagas nacionais.