Direito de Resposta: Camilo Santana

Foto: Luis Fortes/MEC Camilo Santana e Lula

Esta coluna publicou, em primeira mão, o implante capilar do ministro, mas, segundo Camilo, houve equívoco do colunista ao afirmar que 'o botox está em dia'. E não estava. Erramos! Na última semana, ao elencar os cuidados estéticos e capilares das autoridades cearenses em Brasília, este colunista afirmou que o ministro da Educação, Camilo Santana, havia feito transplante capilar e botox. Camilo, porém, não fez aplicação da substância botulínica. "Olha minha testa aqui, eu nunca usei botox. No cabelo, você está certo, mas botox não, pode olhar", disse o ministro, franzindo a testa, antes de me emparedar. "Você faz?".

Silêncio no local. A colega jornalista me encarou e tive que confessar. "Sim, ministro. Faço o botox preventivo. Inclusive, é hora de renovar". Camilo não afastou a possibilidade de entrar na agulha. "Pode ser que um dia eu faça, também". No próximo encontro, trocaremos contatos: ele pega o da Clínica de Estética e eu o do médico jardineiro. Mantenho vocês informados.

Vamos falar sério…

…a Câmara dos Deputados vota, nesta semana, o projeto de Lei que equipara o crime organizado ao terrorismo. A matéria, de autoria do deputado Danilo Forte, que se inspirou em Donald Trump para propor o PL. Para o deputado, o presidente americano é exemplo de combate às milícias e ao crime organizado.

O texto ainda não tem relator, mas a tendência é que tenha tramitação rápida na Casa Baixa. Até o recesso parlamentar, em 18 de julho, os parlamentares devem aprovar o texto.

PNE sai ainda este ano

O Plano Nacional de Educação entrou em fase de discussão na Câmara dos Deputados. O texto, enviado pelo Ministério da Educação (MEC), vai ser aperfeiçoado após audiências públicas e diálogos com especialistas. O avanço rápido da tecnologia, porém, preocupa o relator Moses Rodrigues (União-CE).

"Se o nível de tecnologia está assim hoje, em 2025, imagina daqui 10 anos… Então, a gente precisa deixar no PNE possibilidades de ajustes às tecnologias conforme elas forem chegando. Não podemos engessar o plano até 2035. É um debate que vamos aprofundar bastante e acredito que vamos construir o maior PNE que o Brasil já viu", confiou Moses.

O plano de trabalho da comissão especial que trata do PNE prevê a votação na Câmara dos Deputados na primeira quinzena de setembro. O Senado terá três meses para colaborar. Até dezembro, o Plano Nacional de Educação precisa estar aprovado pelo Congresso Nacional.

Camilo e Pacobahyba levam Janja ao Ceará

A primeira-dama, Janja Lula da Silva, chega ao Ceará nesta segunda-feira. A convite do MEC e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), Janja vai participar de evento com o governador, Elmano de Freitas, para uma escola indígena em Aquiraz.

"Pela manhã, vamos ter o evento preparatório da Coalizão Global da Alimentação Escolar. A Janja é embaixadora da alimentação escolar no Brasil. Teremos agenda cheia", disse a presidente do FNDE, Fernanda Pavobahyba.

À tarde, a primeira-dama do Ceará, Lia de Freitas, se junta à comitiva para evento do Ceará sem Fome. Ela é presidente do Comitê Intersetorial do programa.