Camilo é primeira opção a Lula para 2026

As eleições gerais em 2026 são logo ali e o presidente Lula é pré-candidato declarado à reeleição. Ele já disse a deputados e senadores que tentar voltar à presidência é prerrogativa dele por uma série de motivos: ele está na presidência; faz um governo de coalizão e é bem avaliado por parte da base aliada. O problema são as pesquisas de opinião recentes e a idade avançada do presidente.

No Palácio do Planalto, o entendimento é que Lula será reeleito. O pleito deve ser polarizado, mas a falta de um nome forte da Direita, o potencial da máquina pública, além da aliança a nomes fortes da política nacional, como os Calheiros e os Barbalho, fazem com que Lula, na análise de interlocutores, seja o favorito às eleições presidenciais de 2026.

O presidente, porém, já definiu: se ele não estiver bem de saúde, vai abrir e fazer o nome de um aliado. É aí que surge a possível candidatura presidencial de Camilo Santana. A pedido de Lula, Camilo deve se desincompatibilizar em abril do ano que vem para ficar à disposição. Como o ministro da Educação está garantido no Senado - foi eleito em 2022 e tem mandato até janeiro de 2031 - ele é a primeira opção para o caso de o presidente não conseguir se candidatar.

Além disso, Camilo é o engenheiro do principal programa do Governo Lula 3: o Pé-de-Meia. O ministro, também, é o tipo de político que Lula gostaria de ver liderando o País: com trânsito em partidos de centro e de centro-direita. Camilo é respeitado no Congresso Nacional pelo fácil diálogo até com opositores.

Camilo entende o chamado de Lula como uma convocação, mas entende que o presidente tem chances mínimas de não ser candidato. Por mais que tenha tido problemas de saúde durante o mandato, os exames do presidente são irreparáveis. Lula terá 81 anos em 2026, mas com saúde melhor que 'muito sessentão por aí', dizem ministros palacianos. Mesmo assim, Camilo precisará se aquecer e aguardar no banco de reservas. Se o ministro for convocado, estará pronto.

Ceará vai perder quase R$ 90 milhões em emendas

A bancada cearense no Congresso Nacional, deputados e senadores, vai deixar de receber R$ 89 milhões de reais em emendas parlamentares. O bloqueio feito pelo Governo Federal não será recomposto e vai impactar, principalmente, em obras de infraestrutura no estado. Outros R$ 174 milhões foram contingenciados e ainda podem ser recompostos. A expectativa é que até agosto o valor seja reposto.



"A bancada definiu que todas as emendas de bancada terão corte linear. Nós vamos executar 50% de forma integral agora e o restante, a parte bloqueada e contingenciada, serão liberadas na mesma proporção de todos que foram indicadas por cada parlamentar como emenda de bancada", afirmou o deputado Luiz Gastão.

Ao todo, o Ceará receberia R$ 528 milhões que seriam apontados pelos parlamentares. Para cumprir a regra estipulada pelo Arcabouço Fiscal, o Governo Federal segurou os recursos. O repasse ao estado deve ser de R$ 439 milhões, que deve impactar nas obras de infraestrutura do Estado.

Por acordo, os parlamentares concordaram em enviar metade das emendas de bancada ao governo Elmano de Freitas. A outra metade será destinada a projetos selecionados por deputados e senadores de forma individual.