Guimarães responde a Ciro Gomes: 'Pilantragem'

Foto: Daniel Galber - Especial para O Povo Deputado José Guimarães

José Guimarães (PT), líder do Governo na Câmara dos Deputados, respondeu aos ataques do ex-governador e ex-ministro Ciro Gomes. Guimarães classificou as declarações do pedetista como “pilantragem política” e disse que os ataques são “injustos e sem sentido”.

Segundo o líder, as críticas que miraram o ministro da Educação, Camilo Santana, e a prefeita de Crateús, Janaína Farias, ambos petistas, foram preconceituosas e descabidas. Guimarães também se defendeu das falas de Ciro contra ele e lamentou o comportamento do ex-aliado, uma vez que sempre prestou respeito à Ciro. O ex-ministro fez alusão ao episódio de 2005 no qual um então assessotr de Guimarães foi preso com dinheiro na cueca.

“O processo que ele faz referência, injustamente e preconceituosamente, eu não tenho uma vírgula. Isso é pilantragem política. Não se faz isso na política. Eu lamento porque sempre prestei respeito ao Ciro. São críticas injustas, pois eu não mudei nada depois da primeira aliança com ele, não. Foi ele que mudou, que foi para a direita”, afirmou o deputado.

Ao falar sobre possível reconciliação, Guimarães ressaltou que sempre está aberto ao diálogo. O importante, para ele, é esclarecer as situações sem criar cenários de desentendimento e confusão desnecessária.

Cirurgia e recuperação

José Guimarães passou por um processo cirúrgico para corrigir uma alteração na região cardiovascular. Ele precisou introduzir próteses no coração para corrigir uma disfunção que crescia. A cirurgia aconteceu em São Paulo, no hospital Sírio-Libanês, onde ficou por 17 dias.

O líder retorna aos poucos à Câmara dos Deputados, com restrições. “Foi uma cirurgia de grande porte. As placas que inseriram estão se movimentando, o que pode causar desconforto às vezes. A cicatrização é dolorida, porém, a recuperação está correndo bem”, disse.

Guimarães ainda não pode realizar atividades que requerem muito movimento, como correr ou nadar. A academia, atividade rotineira, também está proibida por enquanto. A falta de alguns hábitos também foi lamentada pelo parlamentar.

“Não posso tomar meus vinhos, nem comer meus aperitivos, e o que mais me incomoda é não poder dormir de lado. Sempre dormia assim, é o maior sacrifício”, afirmou. Por outro lado, declarou estar perfeitamente bem para continuação dos trabalhos. “Estou pronto para a luta, com a saúde boa, pressão e frequência cardíaca boas. Estou me sentindo muito bem e renovado”, terminou.

Por Maria Luiza Santos, especial para O POVO