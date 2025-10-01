Após AVC, Mauro Filho projeta volta em 15 dias

João Paulo Biage é jornalista há 13 anos e especialista em Comunicação Pública. De Brasília, acompanha, todos os dias, os passos dos parlamentares no Congresso Nacional e a movimentação no Palácio do Planalto, local de trabalho do presidente. É repórter e comentarista do programa O POVO News e colunista do O POVO Mais
Deputado sofreu um acidente vascular cerebral na semana passada e teve alta nesta quarta-feira. Ele se recupera em casa e só deve voltar à Câmara daqui a 3 semanas
Foi um susto enorme receber, na noite da última sexta-feira, a notícia de que Mauro Benevides Filho estava internado na UTI após sofrer um acidente vascular cerebral (AVC). No instinto, busquei a última conversa que tive com ele para mandar uma mensagem. A última vez que o deputado tinha usado o aplicativo de conversa era 12h19min. Cheguei a pensar que era grave e, mesmo de férias, saí telefonando para algumas fontes até ter a resposta de que foi um susto e que ele estava bem.
Mauro ficou internado por cinco dias e recebeu alta nesta quarta-feira, 1º. Mais uma vez, corri nas conversas e lá estava o "online" convidando o diálogo. Mandei mensagem desejando melhoras, prontamente respondida pelo deputado, que é vice-líder do governo. “Hoje estou bem, estou melhor. Em casa. Serão 15 dias de recuperação”, afirmou.
A tendência, porém, é que Mauro Benevides Filho só volte a Brasília no dia 21 de outubro. O fim da licença se dá durante a "Semana do Saco Cheio", mais um dos "feriados não escritos" do Congresso Nacional.
Os bastidores da política em Brasília você encontra aqui. Acesse minha página
e clique no sino para receber notificações.