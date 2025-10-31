Logo O POVO+
Mauro Filho pede para deixar o PDT
Deputado ainda deixa portas abertas, mas manifestou desejo de deixar o partido. Saídas de Cid e Ciro e proximidade com prefeitos do PSB foram fiéis da balança
O deputado Mauro Filho manifestou ao PDT o desejo de deixar o partido. A tendência é que ele siga o grupo liderado por Cid Gomes e desembarque no PSB durante a janela partidária, em abril. Os prefeitos que são mais próximos a Mauro estão no partido, o que torna mais provável a ida do deputado.

O PDT manobrou para tentar mantê-lo, mas não teve jeito. Ele recebeu convite para ser vice-presidente da sigla no Ceará, vai assumir o cargo, mas o afago não segurou o deputado, que é vice-líder do governo na Câmara dos Deputados.

Uma fonte do partido ainda confidenciou que as saídas dos irmãos Ferreira Gomes selaram o desembarque do cearense. Entre os deputados federais eleitos pelo PDT, só André Figueiredo deve permanecer no partido trabalhista, já que o sentimento é que Idilvan Alencar e Leônidas Cristino também deixem a sigla.

