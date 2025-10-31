Mauro Filho pede para deixar o PDT

João Paulo Biage é jornalista há 13 anos e especialista em Comunicação Pública. De Brasília, acompanha, todos os dias, os passos dos parlamentares no Congresso Nacional e a movimentação no Palácio do Planalto, local de trabalho do presidente. É repórter e comentarista do programa O POVO News e colunista do O POVO Mais
Deputado ainda deixa portas abertas, mas manifestou desejo de deixar o partido. Saídas de Cid e Ciro e proximidade com prefeitos do PSB foram fiéis da balança
O deputado Mauro Filho manifestou ao PDT o desejo de deixar o partido. A tendência é que ele siga o grupo liderado por Cid Gomes e desembarque no PSB durante a janela partidária, em abril. Os prefeitos que são mais próximos a Mauro estão no partido, o que torna mais provável a ida do deputado.
Uma fonte do partido ainda confidenciou que as saídas dos irmãos Ferreira Gomes selaram o desembarque do cearense. Entre os deputados federais eleitos pelo PDT, só André Figueiredo deve permanecer no partido trabalhista, já que o sentimento é que Idilvan Alencar e Leônidas Cristino também deixem a sigla.
