Mauro assumirá vice-presidência do PDT-CE, mas futuro partidário segue "em aberto"
Vertical é a coluna de notas e informações exclusivas do O POVO sobre Política, Economia e Cidades.

Mauro assumirá vice-presidência do PDT-CE, mas futuro partidário segue "em aberto"

Deputado afirma que relação com pedetistas sempre foi "ótima", mas que qualquer discussão sobre legenda para as eleições ficará para a janela partidária
Mauro Benevides Filho recebe alta hospitalar após AVC (Foto: Kayo Magalhaes/Agência Câmara)
Mauro Benevides Filho recebe alta hospitalar após AVC

O deputado federal Mauro Filho (PDT) confirmou nesta quinta-feira, 30, acordo para que ele assuma a vice-presidência do PDT Ceará em convenção marcada para este sábado, 1º, na Academia do Professor, em Fortaleza. A mudança já havia sido confirmada pelo presidente do PDT Fortaleza, Iraguassú Filho (PDT), ao Jogo Político na última segunda-feira.

O parlamentar, no entanto, afirma que a mudança não significa necessariamente que ele deverá permanecer no partido para a eleição de 2026 e que qualquer discussão a respeito de seu futuro na legenda ficará para a janela partidária, em março do próximo ano.

Neste sentido, Mauro destaca que sua relação com pedetistas sempre foi “ótima”, com ele ficando de fora dos embates ocorridos no partido nas eleições de 2022 e 2024. Apesar disso, o deputado destaca situação complexa no Estado, uma vez que todos os seus prefeitos aliados estão hoje filiados ao PSB.

“Nossa relação (com o PDT) é a melhor possível, e quero muito poder participar mais dessa discussão dos rumos do partido, até porque isso é importante não só para eleição, mas também pela discussão do orçamento público no Congresso, onde o PDT tem um papel importante”, afirma Mauro, que é vice-líder do governo Lula (PT) no Congresso.

Mauro Filho retomou trabalhos na Câmara dos Deputados nessa semana, após passar 30 dias afastado por questões de saúde. No final de setembro, o deputado chegou a ser internado após sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC), que não deixou sequelas.

