Múcio: fronteira entre Brasil e Venezuela segue tranquila após ofensiva

Múcio disse que conversou por ligação com Antonio Denarium, governador de Roraima, estado que divide fronteira com a Venezuela. Ele tranquilizou o governador e declarou que a região “está como sempre esteve”. Sobre possíveis reforços militares, o ministro falou que continuamente o Brasil reforça a defesa da área.
“Está tudo sob controle. Nós já temos um contingente suficiente para afirmar que a região está bastante tranquila. Há muita informação desencontrada sobre abertura e fechamento das fronteiras, então estamos mantendo a calma e esperando a próxima reunião para chegar a mais conclusões sobre o que está acontecendo”, disse o ministro.
Maria Laura da Rocha, secretária-geral das relações exteriores, afirmou que a população local brasileira não foi afetada pelo ataque dos Estados Unidos. Ela confirmou que o próximo encontro com o presidente Lula e os ministros está previsto para acontecer no fim da tarde, às 17 horas também no Palácio do Itamaraty.
Por Maria Luiza Santos
