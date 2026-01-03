Múcio: fronteira entre Brasil e Venezuela segue tranquila após ofensiva

Foto: Valter Campanato/Agência Brasil Ministro da Defesa, José Mucio Monteiro

O ministro da Defesa, José Múcio, afirmou que o cenário na fronteira entre Brasil e Venezuela se mantém equilibrado após a ofensiva estadunidense. Ele participou da reunião de emergência com o presidente Lula e outros ministros para tratar sobre o bombardeamento no país.

Múcio disse que conversou por ligação com Antonio Denarium, governador de Roraima, estado que divide fronteira com a Venezuela. Ele tranquilizou o governador e declarou que a região “está como sempre esteve”. Sobre possíveis reforços militares, o ministro falou que continuamente o Brasil reforça a defesa da área.

“Está tudo sob controle. Nós já temos um contingente suficiente para afirmar que a região está bastante tranquila. Há muita informação desencontrada sobre abertura e fechamento das fronteiras, então estamos mantendo a calma e esperando a próxima reunião para chegar a mais conclusões sobre o que está acontecendo”, disse o ministro.

Maria Laura da Rocha, secretária-geral das relações exteriores, afirmou que a população local brasileira não foi afetada pelo ataque dos Estados Unidos. Ela confirmou que o próximo encontro com o presidente Lula e os ministros está previsto para acontecer no fim da tarde, às 17 horas também no Palácio do Itamaraty.

Por Maria Luiza Santos

